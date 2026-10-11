ВЛК в Україні: як оскаржити висновок комісії

Військовозобов’язаний у кабінеті лікаря. Фото: УНІАН

Висновок військово-лікарської комісії не завжди є остаточним у питанні щодо стану здоров’я військовозобов’язаного. Якщо людина вважає, що під час обстеження не врахували медичні документи, не провели необхідні дослідження або порушили встановлену процедуру, вона може спробувати оскаржити прийняте рішення. Для цього важливо з’ясувати, куди звертатися та які документи підготувати.

Сама незгода з висновками комісії не означає, що їх автоматично скасують, однак передбачений законом порядок оскарження дозволяє домогтися повторного розгляду ситуації, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У яких випадках можна оскаржити рішення ВЛК

Підставою для звернення можуть стати порушення процедури медичного огляду, відсутність необхідних обстежень або ігнорування медичних документів, здатних вплинути на висновки комісії. У такій ситуації бажано зібрати виписки, результати аналізів, висновки профільних фахівців та інші матеріали, що підтверджують стан здоров’я. Чим повніша медична документація, тим простіше аргументувати свою позицію. При цьому остаточне рішення ухвалюється з урахуванням обставин конкретної справи.

Куди звертатися та що підготувати

Оскаржити висновок можна у вищій військово-лікарській комісії або в судовому порядку. У зверненні слід викласти причини незгоди, вказати на ймовірні порушення та додати копії наявних медичних документів, а також оскаржуваної постанови. Якщо скарга подається до вищої ВЛК, комісія може перевірити обставини справи та, за наявності підстав, направити особу на повторне медичне обстеження.

Чому важливо дотримуватися процедури

Звернення до суду дозволяє перевірити, чи дотримувалися встановлених правил проведення медичного огляду та оформлення рішення. При цьому суд не замінює лікарів і не встановлює діагноз замість медичної комісії. Також подання скарги саме по собі не означає автоматичного призупинення дії висновку ВЛК. Тому перед зверненням варто уважно вивчити документи та визначити, які саме порушення необхідно обґрунтувати.

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