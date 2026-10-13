Мобилизация за один день: как мужчина обжаловал действия военкомата в суде

Медицинский осмотр мужчины. Фото иллюстративное: 101-я обрО

Днепропетровский окружной административный суд отменил приказ о мобилизации 59-летнего сержанта. Хотя сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в автобус, решающим аргументом для судьи стало не это. Выяснилось, что медицинская комиссия была проведена формально, то есть медосмотр провели без ЭКГ, анализов и посещения психиатра.

Об этом сообщили в "Судебно-юридической газете", передает Новини.LIVE.

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Мужчину силой затолкали в микроавтобус и мобилизовали за один день

События развернулись утром 5 марта 2026 года. Согласно материалам дела, примерно в 09:00 группа оповещения силой поместила мужчину в автобус. На линию 102 тогда поступили звонки от самого задержанного и еще одного свидетеля. В салоне транспорта также находился сотрудник полиции, который предъявил свое служебное удостоверение, однако никоим образом не вмешивался в действия представителей ТЦК и СП.

Правоохранители официально подтвердили суду, что военкомат не направлял никаких предварительных запросов о розыске или сопровождении этого гражданина в связи с возможным нарушением правил учета. Протокол задержания в тот день никто не составлял. Судьи квалифицировали такие действия как противоправное вмешательство в право на свободу, поскольку физическое принуждение было применено без каких-либо законных оснований.

Процедура доставки не отменяет диагноз

Несмотря на бесспорное признание факта незаконного задержания, суд дал крайне важное юридическое разъяснение. Сама по себе неправомерная доставка лица в ТЦК не делает автоматически противоправным дальнейший призыв в армию.

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То есть согласно действующему законодательству способ прибытия человека на комиссию никак не влияет на его реальное состояние здоровья. Даже если бы мужчине вручили повестку по всем правилам, это не изменило бы медицинских заключений. Следовательно, ключевым аргументом для отмены приказа во время судебного заседания стала вовсе не «бусификация», а грубые нарушения непосредственно во время прохождения экспертизы.

Медики проигнорировали ряд обследований при ВЛК

Истец убеждал суд, что никакого медосмотра вообще не было. Однако этот тезис легко опровергли записи в электронной системе здравоохранения и журнале регистрации, поскольку 5 марта военнообязанный действительно посещал врачей. Проблема оказалась в другом. Комиссия проигнорировала целый ряд прямых требований Положения Минобороны № 402.

В частности, мужчине не сделали обязательную электрокардиограмму, не направили на осмотр к врачу-психиатру, не взяли общие анализы крови и мочи. В медицинских материалах также не хватало данных об определении резус-фактора, группы крови, серологических исследованиях, проверке уровня сахара и измерении внутриглазного давления.

Сам истец даже не просил отдельно отменять справку ВЛК. Но судьи, воспользовавшись частью второй статьи 9 Кодекса административного судопроизводства Украины, самостоятельно вышли за пределы исковых требований, чтобы полноценно защитить интересы гражданина. Суд подчеркнул, что не берется самостоятельно ставить диагнозы, но четко видит процедурные пробелы.

Как работает аргумент о предельном возрасте в суде

В ходе процесса гражданин также пытался доказать, что его должны были окончательно снять с учета еще в 2012 году, когда ему исполнилось 45 лет. Но этот аргумент в суде не приняли.

Согласно статье 28 Закона "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст пребывания в запасе для данного состава составляет 60 лет, а на момент задержания истцу было 59. Ссылка на решение суда от 2024 года, которым ему отменили административный штраф, тоже не сработала, поскольку там речь шла о другом предмете спора и факт законного снятия с учета не устанавливался.

В итоге суд признал противоправными действия ТЦК по принудительной доставке, отменил заключение медиков о годности и аннулировал приказ начальника военкомата № 229/М о мобилизации.

ТЦК обязали официально исключить 59-летнего сержанта из списков направленных в часть. Также судьи оставили за собой право применить статью 249 КАС Украины для вынесения отдельного постановления, чтобы привлечь виновных должностных лиц к ответственности за такие методы работы.

Новини.LIVE также сообщали о других судебных делах, касающихся воинского учета.

Жителя Днепра осудили за препятствование деятельности военных, поскольку мужчина публиковал в TikTok видеоролики с точными координатами и временем передвижения групп оповещения ТЦК. Хотя санкция статьи предусматривала реальное лишение свободы, суд решил применить смягченное наказание.

Между тем в Закарпатье суд поставил точку в деле студента, которого мобилизовали после того, как во время общения с представителями ТЦК он не смог четко ответить на вопросы о предметах и нюансах своего обучения.