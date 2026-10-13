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Главная ТЦК Представитель ТЦК получил штраф после инцидента с несовершеннолетним

Представитель ТЦК получил штраф после инцидента с несовершеннолетним

Ua ru
13 октября 2026 21:07
Суд вынес неоднозначный приговор военному ТЦК за конфликт с подростком
Проверка документов в Украине. Фото иллюстративное

Военнослужащего территориального центра комплектования в Волынской области привлекли к ответственности после инцидента с несовершеннолетним. Суд установил, что во время конфликта мужчина дважды ударил подростка ногой в грудь. Парень испытал физическую боль, однако телесных повреждений у него не выявили. Действия военнослужащего квалифицировали как уголовный проступок.

По итогам рассмотрения дела ему назначили штраф в размере 850 гривен, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Буг".

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При каких обстоятельствах произошел инцидент

События произошли 28 мая 2026 года возле гаражного кооператива на улице Луцкой в Нововолынске. Согласно материалам дела, военнослужащий участвовал в сопровождении мужчины, которого подозревали в уклонении от призыва. Во время возникшей ссоры он применил силу в отношении подростка.

Дело рассматривал Нововолынский городской суд. Действия обвиняемого квалифицировали по части первой статьи 126 Уголовного кодекса Украины: умышленное нанесение ударов, причинивших физическую боль без телесных повреждений. Военнослужащий признал свою вину и согласился на упрощенное рассмотрение дела без участия в судебном заседании.

Какое наказание было назначено

Суд признал военнослужащего ТЦК виновным и назначил ему штраф в размере 850 гривен. Эта сумма соответствует 50 необлагаемым минимумам доходов граждан и является максимальным штрафом, предусмотренным санкцией указанной статьи. Решение касается конкретного эпизода, рассмотренного судом.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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