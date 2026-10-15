Пошук у Резерв+: як вирішити питання без візиту до ТЦК

Авторизація в додатку "Резерв+". Фото: УНІАН

Українці, які перебувають за межами країни, можуть з’ясувати причину позначки про розшук у додатку "Резерв+" і в деяких випадках вирішити це питання без особистого візиту до територіального центру комплектування. Подальші дії залежать від обставин, через які відомості внесли до реєстру "Оберіг". Якщо йдеться про адміністративне правопорушення, одним із варіантів може бути сплата штрафу.

Коли людина вважає інформацію помилковою, необхідно перевірити документи та підстави для внесення запису, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на юриста Андрія Карпенка.

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Коли можна вирішити питання через додаток

Якщо відмітка пов’язана з адміністративним правопорушенням, для якого передбачена відповідна процедура, громадянин може скористатися сервісом сплати штрафу в "Резерв+". У передбачених випадках можна сплатити половину суми, а це 8 500 гривень, протягом 20 днів після отримання рішення. Після сплати відомості мають оновитися у встановленому порядку. Однак такий варіант підходить не всім: перш ніж платити, необхідно з’ясувати, яке саме порушення зазначено та чи доступна для нього ця функція.

Як діяти у разі помилки в реєстрі

Якщо особа не згодна з відміткою, спочатку варто перевірити дані в додатку та скористатися функцією "Виправити дані онлайн", якщо вона доступна для конкретної ситуації. Також можна звернутися до ТЦК із запитом щодо причин внесення відомостей, оформлених документів та підстав звернення до поліції. За словами Карпенка, адвокатський запит допомагає з’ясувати, чи надсилалася повістка та які документи використовувалися під час оформлення порушення.

Коли може знадобитися суд

Якщо з’ясувати обставини або виправити дані через уповноважені органи не вдається, рішення ТЦК можна оскаржити в передбаченому законом порядку. Судовий розгляд може знадобитися, наприклад, у разі спору щодо наявності законних підстав для притягнення до адміністративної відповідальності.

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При цьому тривале проживання за кордоном саме по собі не звільняє від обов’язків щодо військового обліку. Тому важливо не обмежуватися очікуванням, а з’ясувати причину відмітки та обрати спосіб її врегулювання з урахуванням конкретних обставин.

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