Догляд за особою з інвалідністю: куди звертатися у разі проблем із відстрочкою

Військово-облікові документи. Ілюстративне фото

Військовозобов’язані, які доглядають за людьми з інвалідністю, можуть зіткнутися з проблемами під час автоматичного продовження відстрочки від мобілізації. Причина не завжди пов’язана з втратою права на неї: система може не знайти необхідні відомості в державних реєстрах. Йдеться про помилки в персональних даних, відсутність підтвердження інвалідності або інформації про родинні зв’язки.

Додатковою перешкодою може стати наявність іншої потенційної особи, здатної здійснювати догляд, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

Реклама

Які відомості перевіряє система

Для автоматичного продовження необхідно, щоб дані в державних базах були актуальними та дозволяли підтвердити підставу для відстрочки. Зокрема, у реєстрах має бути вказано реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, яка потребує догляду. Інформація про інвалідність має підтверджуватися даними Пенсійного фонду України або Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Незбіги у прізвищі, імені, по батькові, даті народження або податковому номері також можуть перешкодити автоматичній перевірці.

Куди звертатися, якщо відстрочка не продовжилася

Додаткове підтвердження може знадобитися й у випадках, коли система не знаходить відомостей про спорідненість або здійснення догляду. Для громадян, які самостійно виховують дитину, перешкодою може стати відсутність необхідних записів у Державному реєстрі актів цивільного стану. Якщо законні підстави для відстрочки зберігаються, але автоматичне продовження не відбулося, військовозобов’язаному слід звернутися до центру надання адміністративних послуг із документами, що підтверджують право на відстрочку.

Перед подачею документів варто перевірити актуальність відомостей і, за необхідності, звернутися до відповідних органів для виправлення помилок. Сама відсутність автоматичного продовження не означає, що особа втратила право на відстрочку: остаточний висновок залежить від обставин та підтверджуючих документів. Тому важливо з’ясувати, яких саме даних бракує, та усунути проблему в установленому порядку.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що у Верховній Раді запропонували наділити Нацполіцію частиною функцій ТЦК та СП.

Також Новини.LIVE повідомляли, що сім’ї загиблих військовослужбовців можуть претендувати на відновлення виплат у разі їх припинення.