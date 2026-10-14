Лубінець пояснив, у яких випадках ситуація зі скаргами на ТЦК викликає питання

Дії ТЦК виходять за межі: де військові комісари поводяться найжорстокіше
Реакція військового командування на повідомлення про можливі порушення може впливати на ситуацію з дотриманням прав громадян під час мобілізації. Найскладніша ситуація зі скаргами на дії представників територіальних центрів комплектування склалася в чотирьох областях України. До списку увійшли Дніпропетровська, Одеська, Львівська та Закарпатська області.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в інтерв’ю "Радіо Свобода".
Від чого залежить ситуація в регіонах
Омбудсмен вважає, що на кількість звернень впливають не лише дії окремих співробітників ТЦК, а й позиція керівництва на місцях. Окреме значення, за його словами, має реакція військового командування на інформацію про можливі порушення. Якщо такі випадки не отримують належної оцінки, проблеми можуть зберігатися, а кількість звернень — збільшуватися.
Як приклад Дмитро Лубінець навів Закарпатську область, звідки, за його словами, протягом кількох років надходило дедалі більше скарг. У його відомстві пов’язували цю динаміку, зокрема, з діяльністю керівника обласного ТЦК та СП. Лубінець також повідомив, що за матеріалами, зокрема зібраними його установою, було відкрито кримінальні провадження.
Омбудсмен нагадав про події 2025 року, коли СБУ виявила у керівника Закарпатського обласного ТЦК значну суму готівки в іноземній валюті. Після цього посадову особу звільнили, проте згодом вона повернулася до виконання обов’язків у статусі тимчасово виконуючого обов’язки керівника. Відповідне рішення ухвалило тодішнє керівництво Сухопутних військ ЗСУ.
На думку омбудсмена, для вирішення проблеми необхідна послідовна реакція на повідомлення про можливі порушення та перевірка кожного такого випадку. При цьому скарга не є доказом порушення, а відкриття кримінального провадження саме по собі не означає встановлення вини. Обставини мають оцінюватися компетентними органами у передбаченому законом порядку.
Нагадаємо, Новини.LIVE також писали про те, що у Верховній Раді можуть змінити принцип доставки мобілізованих українців до ТЦК та СП.
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