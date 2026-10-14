Лубінець пояснив, у яких випадках ситуація зі скаргами на ТЦК викликає питання

Силова мобілізація в Україні. Ілюстративне фото

Реакція військового командування на повідомлення про можливі порушення може впливати на ситуацію з дотриманням прав громадян під час мобілізації. Найскладніша ситуація зі скаргами на дії представників територіальних центрів комплектування склалася в чотирьох областях України. До списку увійшли Дніпропетровська, Одеська, Львівська та Закарпатська області.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Від чого залежить ситуація в регіонах

Омбудсмен вважає, що на кількість звернень впливають не лише дії окремих співробітників ТЦК, а й позиція керівництва на місцях. Окреме значення, за його словами, має реакція військового командування на інформацію про можливі порушення. Якщо такі випадки не отримують належної оцінки, проблеми можуть зберігатися, а кількість звернень — збільшуватися.

Як приклад Дмитро Лубінець навів Закарпатську область, звідки, за його словами, протягом кількох років надходило дедалі більше скарг. У його відомстві пов’язували цю динаміку, зокрема, з діяльністю керівника обласного ТЦК та СП. Лубінець також повідомив, що за матеріалами, зокрема зібраними його установою, було відкрито кримінальні провадження.

Омбудсмен нагадав про події 2025 року, коли СБУ виявила у керівника Закарпатського обласного ТЦК значну суму готівки в іноземній валюті. Після цього посадову особу звільнили, проте згодом вона повернулася до виконання обов’язків у статусі тимчасово виконуючого обов’язки керівника. Відповідне рішення ухвалило тодішнє керівництво Сухопутних військ ЗСУ.

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На думку омбудсмена, для вирішення проблеми необхідна послідовна реакція на повідомлення про можливі порушення та перевірка кожного такого випадку. При цьому скарга не є доказом порушення, а відкриття кримінального провадження саме по собі не означає встановлення вини. Обставини мають оцінюватися компетентними органами у передбаченому законом порядку.

Нагадаємо, Новини.LIVE також писали про те, що у Верховній Раді можуть змінити принцип доставки мобілізованих українців до ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що потрібно робити родині загиблого військовослужбовця у разі, якщо їй припинили офіційні виплати.