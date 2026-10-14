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Главная ТЦК Действия ТЦК переходят границы: где военкомы ведут себя наиболее жестоко

Действия ТЦК переходят границы: где военкомы ведут себя наиболее жестоко

Ua ru
14 октября 2026 21:12
Лубинец объяснил, где ситуация с жалобами на ТЦК вызывает вопросы
Силовая мобилизация в Украине. Фото иллюстративное

Реакция военного командования на сообщения о возможных нарушениях может влиять на ситуацию с соблюдением прав граждан во время мобилизации. Наиболее сложная ситуация с обращениями на действия представителей территориальных центров комплектования сложилась в четырех областях Украины. В список вошли Днепропетровская, Одесская, Львовская и Закарпатская области.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в интервью "Радио Свобода".

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От чего зависит ситуация в регионах

Омбудсмен считает, что на количество обращений влияют не только действия отдельных сотрудников ТЦК, но и позиция руководства на местах. Отдельное значение, по его словам, имеет реакция военного командования на информацию о возможных нарушениях. Если такие случаи не получают должной оценки, проблемы могут сохраняться, а число обращений — увеличиваться.

В качестве примера Дмитрий Лубинец привел Закарпатскую область, откуда, по его словам, на протяжении нескольких лет поступало все больше жалоб. В его ведомстве связывали эту динамику в том числе с деятельностью руководителя областного ТЦК и СП. Лубинец также сообщил, что по материалам, включая собранные его учреждением, были открыты уголовные производства.

Омбудсмен напомнил о событиях 2025 года, когда СБУ обнаружила у руководителя Закарпатского областного ТЦК значительную сумму наличных в иностранной валюте. После этого должностное лицо уволили, однако позднее оно вернулось к исполнению обязанностей в статусе временно исполняющего обязанности руководителя. Соответствующее решение приняло тогдашнее руководство Сухопутных войск ВСУ.

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По мнению омбудсмена, для решения проблемы необходима последовательная реакция на сообщения о возможных нарушениях и проверка каждого такого случая. При этом жалоба не является доказательством нарушения, а открытие уголовного производства само по себе не означает установленной вины. Обстоятельства должны оцениваться компетентными органами в предусмотренном законом порядке.

Напомним, Новини.LIVE также писали о том, что в Верховной Раде могут изменить принцип доставки мобилизированных украинцев в ТЦК и СП. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что необходимо делать семье погибшего военнослужащего в случае, если ей прекратили официальные выплаты. 

мобилизация Дмитрий Лубинец ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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