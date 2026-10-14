За что предприятиям грозят штрафы от ТЦК при проверке воинского учета

Минобороны Украины. Фото иллюстративное

Украинским предприятиям необходимо до 1 декабря 2026 года проверить сведения воинского учета сотрудников и провести сверку с соответствующими территориальными центрами комплектования. Это требование распространяется на учетные данные призывников, военнообязанных и резервистов, работающих в организации. Порядок процедуры определен постановлением Кабинета министров Украины № 1487.

Перед обращением в ТЦК работодателям следует убедиться, что списки соответствуют военно-учетным документам работников, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на kadroland.

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Какие документы нужно проверить

Перед сверкой работодателю необходимо организовать внутреннюю проверку учетных списков и сопоставить их с документами сотрудников. Использовать можно бумажные военно-учетные документы или распечатки электронных документов, сформированных через "Резерв+" либо портал "Дія". При работе с электронными документами важно, чтобы они были сформированы на дату внутренней сверки, указанную в графике предприятия. Выявленные расхождения необходимо исправить в установленный пятидневный срок.

Как провести сверку с ТЦК

По общему правилу предприятия сверяют данные с ТЦК, в которых состоят на учете их сотрудники. При наличии технической возможности процедура проводится через портал "Дія". Если завершить ее в электронном формате не удается, работодателю следует направить два экземпляра выписок из списков персонального воинского учета и копии или распечатки военно-учетных документов. Результаты сверки необходимо зафиксировать в журнале учета проверок. Отдельно проводится сверка с ТЦК, на территории ответственности которого находится предприятие: для нее действует специальный график.

Какие последствия грозят за нарушения

Несоблюдение требований воинского учета может повлечь административную ответственность должностных лиц по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В период особого положения размер штрафа для должностных лиц составляет от 34 000 до 59 500 гривен. Поэтому работодателям стоит заранее проверить списки, подготовить документы и уточнить порядок взаимодействия с соответствующими ТЦК.

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