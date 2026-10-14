За що підприємствам загрожують штрафи від ТЦК під час перевірки військового обліку

Міністерство оборони України. Ілюстративне фото

Українським підприємствам необхідно до 1 грудня 2026 року перевірити відомості про військовий облік співробітників та провести звірку з відповідними територіальними центрами комплектування. Ця вимога поширюється на облікові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які працюють в організації. Порядок процедури визначено постановою Кабінету міністрів України № 1487.

Перед зверненням до ТЦК роботодавцям слід переконатися, що списки відповідають військово-обліковим документам працівників, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на kadroland.

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Які документи потрібно перевірити

Перед звіркою роботодавцю необхідно організувати внутрішню перевірку облікових списків та зіставити їх із документами співробітників. Можна використовувати паперові військово-облікові документи або роздруківки електронних документів, сформованих через "Резерв+" або портал "Дія". Під час роботи з електронними документами важливо, щоб вони були сформовані на дату внутрішньої звірки, зазначену в графіку підприємства. Виявлені розбіжності необхідно виправити у встановлений п’ятиденний термін.

Як провести звірку з ТЦК

За загальним правилом підприємства звіряють дані з ТЦК, у яких перебувають на обліку їхні співробітники. За наявності технічної можливості процедура проводиться через портал "Дія". Якщо завершити її в електронному форматі не вдається, роботодавцю слід надіслати два примірники виписок зі списків персонального військового обліку та копії або роздруківки військово-облікових документів. Результати звірки необхідно зафіксувати в журналі обліку перевірок. Окремо проводиться звірка з ТЦК, на території відповідальності якого знаходиться підприємство: для неї діє спеціальний графік.

Які наслідки загрожують за порушення

Недотримання вимог військового обліку може спричинити адміністративну відповідальність посадових осіб за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У період надзвичайного стану розмір штрафу для посадових осіб становить від 34 000 до 59 500 гривень. Тому роботодавцям варто заздалегідь перевірити списки, підготувати документи та уточнити порядок взаємодії з відповідними ТЦК.

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