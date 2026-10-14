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Главная ТЦК Семьям пропавших без вести военных прекратили выплаты: что делать

Семьям пропавших без вести военных прекратили выплаты: что делать

Ua ru
14 октября 2026 11:11
Выплаты семье пропавшего военного: как оспорить прекращение поддержки
Выплаты военным. Фото иллюстративное

Родственники украинских военнослужащих, пропавших без вести, вправе выяснить причины прекращения денежного обеспечения и обжаловать такое решение при наличии оснований. Министерство обороны Украины обратило внимание на случаи, когда выплаты останавливали после получения документов об опознании тела. Однако само по себе наличие таких документов не означает, что перечисления можно прекратить автоматически.

Для этого необходимо установить предусмотренное законодательством основание и надлежащим образом оформить решение, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины

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Как проверить причину прекращения выплат

Родственникам следует направить письменное обращение в воинскую часть, которая начисляла денежное обеспечение. В заявлении можно потребовать разъяснить причину остановки выплат и предоставить копию соответствующего решения или приказа. Порядок таких перечислений регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 884. Если указанные основания не соответствуют установленным требованиям, семья может просить пересмотреть решение и возобновить выплаты.

Куда обращаться при отказе

Если воинская часть не устраняет нарушение, родственники вправе обратиться к вышестоящему командованию, в Министерство обороны или к Военному омбудсману. Еще один способ защиты — обращение в суд с учетом установленных сроков. Ведомство сообщало, что воинским частям направили поручение не прекращать выплаты преждевременно. При возникновении спора рекомендуется сохранять копии заявлений, официальные ответы и другие документы, которые помогут подтвердить обстоятельства дела.

Дополнительно важно учитывать, что прекращение выплат и установление юридического факта гибели военнослужащего — не одно и то же. Родственникам стоит проверить, какое именно решение принято, на основании каких документов оно вынесено и соблюдена ли предусмотренная законом процедура.

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Если семья не согласна с выводами воинской части, необходимо запросить письменный ответ и оценить возможность обжалования. До выяснения обстоятельств не стоит ограничиваться устными разъяснениями: официальные документы помогут защитить право на выплаты и аргументированно отстаивать свою позицию.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, какие изменения ждут работников предприятий в случае пересмотра квот на бронирование сотрудников от мобилизации. 

Также Новини.LIVE писали, что в Украине может измениться в плане мобилизационного возраста граждан, и готовится ли его снижение в ближайшие месяцы. 

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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