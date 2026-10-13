До 6 000 долларов за снятие с военного учета: раскрыта новая схема с ТЦК

Задержание подозреваемых. Фото: Нацполиция Украины

Жителю Тернополя грозит уголовная ответственность после попытки получить деньги за содействие в снятии военнообязанного с розыска. По данным правоохранителей, 20-летний мужчина утверждал, что может повлиять на решение должностных лиц ТЦК благодаря личным связям. За свои услуги он сначала запросил 4000 долларов, но позднее увеличил сумму до 6000 долларов. Передачу денег согласовали в два этапа.

Подозреваемого задержали после получения первой части суммы, а именно 3000 долларов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Тернопольской области.

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Как работала предполагаемая схема

По версии следствия, мужчина предложил помощь местному жителю, который получил статус разыскиваемого из-за нарушения правил воинского учета. Он обещал добиться изменения соответствующих сведений в электронной системе, ссылаясь на якобы имеющиеся контакты среди представителей ТЦК. Оставшуюся часть денег потерпевший должен был передать после выполнения обещанного.

Следователи сообщили 20-летнему тернополянину о подозрении по части третьей статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Она касается получения неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица при наличии предусмотренных законом квалифицирующих обстоятельств, в том числе вымогательства. Санкция этой части статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен. Досудебное расследование продолжается. Обстоятельства дела и возможную причастность мужчины к другим подобным эпизодам устанавливают правоохранители. Виновность подозреваемого должен определить суд.

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