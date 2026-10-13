До 6 000 доларів за зняття з військового обліку: викрито нову схему з ТЦК

Затримання підозрюваних. Фото: Національна поліція України

Мешканцю Тернополя загрожує кримінальна відповідальність після спроби отримати гроші за сприяння у знятті військовозобов’язаного з розшуку. За даними правоохоронців, 20-річний чоловік стверджував, що може вплинути на рішення посадових осіб ТЦК завдяки особистим зв’язкам. За свої послуги він спочатку попросив 4000 доларів, але згодом збільшив суму до 6000 доларів. Передачу грошей домовилися здійснити у два етапи.

Підозрюваного затримали після отримання першої частини суми, а саме 3000 доларів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Тернопільській області.

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Як працювала ймовірна схема

За версією слідства, чоловік запропонував допомогу місцевому жителю, який отримав статус розшукуваного через порушення правил військового обліку. Він обіцяв домогтися зміни відповідних відомостей в електронній системі, посилаючись на нібито наявні контакти серед представників ТЦК. Решту грошей потерпілий мав передати після виконання обіцяного.

Слідчі повідомили 20-річному мешканцю Тернополя про підозру за частиною третьою статті 369-2 Кримінального кодексу України. Вона стосується отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадової особи за наявності передбачених законом кваліфікуючих обставин, зокрема вимагання. Санкція цієї частини статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Обставини справи та можливу причетність чоловіка до інших подібних епізодів встановлюють правоохоронці. Винуватність підозрюваного має визначити суд.

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