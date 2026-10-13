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Головна ТЦК Суд скасував мобілізацію українця через порушення під час проходження ВЛК

Суд скасував мобілізацію українця через порушення під час проходження ВЛК

Ua ru
13 жовтня 2026 20:01
Суд скасував мобілізацію українця через порушення під час роботи ВЛК
Суд став на бік мобілізованого чоловіка. Фото ілюстративне

Рішення про мобілізацію 59-річного чоловіка скасував Дніпропетровський окружний адміністративний суд після перевірки обставин його доставки до ТЦК та проходження військово-лікарської комісії. Суд встановив, що чоловіка привезли до територіального центру примусово, а законні підстави та належне оформлення цих дій підтверджені не були. Того ж дня ВЛК визнала його придатним до військової служби.

Медичне обстеження провели не в повному обсязі, порушення під час роботи комісії стали ключовою підставою для скасування наказу про призов, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Які порушення виявили під час медичного огляду

Згідно з матеріалами справи № 160/8401/26, чоловіка доставили до ТЦК 5 березня 2026 року. Під час перевірки медичних документів суд не виявив підтверджень проведення низки обов’язкових процедур, зокрема огляду психіатра та електрокардіографії. Також були відсутні відомості про деякі аналізи та інші дослідження, передбачені порядком військово-лікарської експертизи. Відповідачі не надали достатніх доказів того, що всі необхідні обстеження були виконані.

Чому суд скасував наказ про мобілізацію

У рішенні окремо розмежовано законність доставки чоловіка до ТЦК та правомірність його призову. Суд визнав примусову доставку протиправною, однак підкреслив, що саме по собі таке порушення не означає автоматичної незаконності подальшої мобілізації. Вирішальне значення мали недоліки медичного огляду: висновок про придатність було винесено без підтвердження проходження обов’язкових процедур.

Суд визнав протиправними та скасував висновок ВЛК і наказ про призов, а також зобов’язав виключити чоловіка зі списку призваних та направлених до військової частини. Вимогу про відшкодування 71 тисячі гривень витрат на правову допомогу суд не задовольнив. Рішення стосується дотримання процедури медичного огляду і не означає, що суд самостійно визнав чоловіка непридатним до служби.

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суд мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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