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Главная ТЦК Суд отменил мобилизацию украинца после нарушений на ВВК

Суд отменил мобилизацию украинца после нарушений на ВВК

Ua ru
13 октября 2026 20:01
Суд отменил мобилизацию украинца после нарушений при ВВК
Суд встал на сторону мобилизированного мужчины. Фото иллюстративное

Решение о мобилизации 59-летнего мужчины отменил Днепропетровский окружной административный суд после проверки обстоятельств его доставления в ТЦК и прохождения военно-врачебной комиссии. Суд установил, что мужчину привезли в территориальный центр принудительно, а законные основания и надлежащее оформление этих действий подтверждены не были. В тот же день ВВК признала его пригодным к военной службе.

Медицинское обследование провели не в полном объеме, нарушения при работе комиссии стали ключевым основанием для отмены приказа о призыве, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Какие нарушения выявили при медосмотре

Согласно материалам дела № 160/8401/26, мужчину доставили в ТЦК 5 марта 2026 года. При проверке медицинских документов суд не обнаружил подтверждений проведения ряда обязательных процедур, в том числе осмотра психиатра и электрокардиографии. Также отсутствовали сведения о некоторых анализах и других исследованиях, предусмотренных порядком военно-врачебной экспертизы. Ответчики не предоставили достаточных доказательств того, что все необходимые обследования были выполнены.

Почему суд отменил приказ о мобилизации

В решении отдельно разграничены законность доставления мужчины в ТЦК и правомерность его призыва. Суд признал принудительное доставление противоправным, однако подчеркнул, что само по себе такое нарушение не означает автоматической незаконности последующей мобилизации. Решающее значение имели недостатки медицинского освидетельствования: заключение о пригодности вынесли без подтверждения прохождения обязательных процедур.

Суд признал противоправными и отменил заключение ВВК и приказ о призыве, а также обязал исключить мужчину из списка призванных и направленных в воинскую часть. Требование о возмещении 71 тысячи гривен расходов на правовую помощь суд не удовлетворил. Решение касается соблюдения процедуры медосмотра и не означает, что суд самостоятельно признал мужчину непригодным к службе. 

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суд мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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