Виплати родині зниклого військовослужбовця: як оскаржити припинення допомоги

Виплати військовим. Ілюстративне фото

Родичі українських військовослужбовців, які зникли безвісти, мають право з’ясувати причини припинення грошового забезпечення та оскаржити таке рішення за наявності підстав. Міністерство оборони України звернуло увагу на випадки, коли виплати припиняли після отримання документів про впізнання тіла. Однак сама по собі наявність таких документів не означає, що перерахування можна припинити автоматично.

Для цього необхідно встановити передбачену законодавством підставу та належним чином оформити рішення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України.

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Як перевірити причину припинення виплат

Родичам слід направити письмове звернення до військової частини, яка нараховувала грошове забезпечення. У заяві можна вимагати роз’яснити причину припинення виплат та надати копію відповідного рішення або наказу. Порядок таких перерахувань регулюється постановою Кабінету міністрів України № 884. Якщо зазначені підстави не відповідають встановленим вимогам, родина може просити переглянути рішення та відновити виплати.

Куди звертатися у разі відмови

Якщо військова частина не усуває порушення, родичі мають право звернутися до вищого командування, до Міністерства оборони або до Військового омбудсмена. Ще один спосіб захисту — звернення до суду з урахуванням встановлених строків. Відомство повідомляло, що військовим частинам було надано вказівку не припиняти виплати передчасно. У разі виникнення спору рекомендується зберігати копії заяв, офіційні відповіді та інші документи, які допоможуть підтвердити обставини справи.

Крім того, важливо враховувати, що припинення виплат і встановлення юридичного факту загибелі військовослужбовця — це не одне й те саме. Родичам варто перевірити, яке саме рішення ухвалено, на підставі яких документів воно винесено та чи дотримано передбачену законом процедуру.

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Якщо родина не згодна з висновками військової частини, необхідно запросити письмову відповідь та оцінити можливість оскарження. До з’ясування обставин не варто обмежуватися усними роз’ясненнями: офіційні документи допоможуть захистити право на виплати та аргументовано відстоювати свою позицію.

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