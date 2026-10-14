Полиция вместо ТЦК: какие изменения мобилизации обсуждают в Верховной Раде

Бойцы Нацполиции Украины. Фото: УНИАН

Новая законодательная инициатива в Верховной Раде касается полномочий полиции при административном задержании и доставлении граждан в территориальные центры комплектования. Законопроект № 16139 зарегистрировали 12 октября 2026 года. Его автором указан народный депутат Георгий Мазурашу.

Документ предлагает внести изменения в статью 24 Закона Украины "О Национальной полиции", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду.

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Какова цель законопроекта

Пока речь идет только о предложении, которое парламент еще не принял. В названии инициативы указано, что ее задача — привести нормы о задержании и доставлении граждан в ТЦК и СП в соответствие с Конституцией Украины. Однако без полного текста документа нельзя достоверно определить, какие именно положения предлагается изменить и как это отразится на полномочиях правоохранителей.

На момент регистрации законопроект не стал законом и не вступил в силу. Поэтому сам факт появления инициативы не означает, что правила доставления граждан в ТЦК уже изменились. Оценить возможные последствия можно будет после публикации полного текста и рассмотрения документа в парламенте.

Важно учитывать, что регистрация законопроекта не наделяет полицию новыми полномочиями и не отменяет действующие нормы. Административное задержание и доставление граждан должны иметь предусмотренные законом основания и осуществляться с соблюдением установленной процедуры. Окончательно оценить возможные изменения можно будет после публикации полного текста законопроекта № 16139 и его дальнейшего рассмотрения Верховной Радой.

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