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Головна ТЦК У Раді хочуть переглянути правила доставки громадян до ТЦК

У Раді хочуть переглянути правила доставки громадян до ТЦК

Ua ru
14 жовтня 2026 00:35
Поліція замість ТЦК: які зміни щодо мобілізації обговорюють у Верховній Раді
Бійці Національної поліції України. Фото: УНІАН

Нова законодавча ініціатива у Верховній Раді стосується повноважень поліції під час адміністративного затримання та доставки громадян до територіальних центрів комплектування. Законопроект № 16139 зареєстрували 12 жовтня 2026 року. Його автором зазначено народного депутата Георгія Мазурашу.

Документ пропонує внести зміни до статті 24 Закону України "Про Національну поліцію", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду.

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Яка мета законопроекту

Поки що йдеться лише про пропозицію, яку парламент ще не ухвалив. У назві ініціативи зазначено, що її завдання — привести норми щодо затримання та доставки громадян до ТЦК та СП у відповідність до Конституції України. Однак без повного тексту документа неможливо достовірно визначити, які саме положення пропонується змінити і як це позначиться на повноваженнях правоохоронців.

На момент реєстрації законопроект не став законом і не набрав чинності. Тому сам факт появи ініціативи не означає, що правила доставки громадян до ТЦК уже змінилися. Оцінити можливі наслідки можна буде після оприлюднення повного тексту та розгляду документа в парламенті.

Важливо враховувати, що реєстрація законопроекту не наділяє поліцію новими повноваженнями і не скасовує чинних норм. Адміністративне затримання та доставка громадян повинні мати передбачені законом підстави та здійснюватися з дотриманням встановленої процедури. Остаточно оцінити можливі зміни можна буде після оприлюднення повного тексту законопроекту № 16139 та його подальшого розгляду Верховною Радою.

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Верховна Рада мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані Нацполіція
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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