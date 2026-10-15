Уход за человеком с инвалидностью: куда обращаться при проблемах с отсрочкой

Военно-учетныек документы. Фото иллюстративное

Военнообязанные, которые ухаживают за людьми с инвалидностью, могут столкнуться с проблемами при автоматическом продлении отсрочки от мобилизации. Причина не всегда связана с утратой права на нее: система может не найти необходимые сведения в государственных реестрах. Речь идет об ошибках в персональных данных, отсутствии подтверждения инвалидности или информации о родственных связях.

Дополнительным препятствием может стать наличие другого потенциального человека, способного осуществлять уход, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Какие сведения проверяет система

Для автоматического продления необходимо, чтобы данные в государственных базах были актуальными и позволяли подтвердить основание для отсрочки. В частности, в реестрах должен быть указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика человека, которому требуется уход. Информация об инвалидности должна подтверждаться сведениями Пенсионного фонда Украины или Единой информационной системы социальной сферы. Несовпадения в фамилии, имени, отчестве, дате рождения или налоговом номере также могут помешать автоматической проверке.

Куда обращаться если отсрочка не продлилась

Дополнительное подтверждение может потребоваться и в случаях, когда система не находит сведения о родстве или осуществлении ухода. Для граждан, самостоятельно воспитывающих ребенка, препятствием может стать отсутствие необходимых записей в Государственном реестре актов гражданского состояния. Если законные основания для отсрочки сохраняются, но автоматическое продление не состоялось, военнообязанному следует обратиться в центр предоставления административных услуг с документами, подтверждающими право на отсрочку.

Перед подачей документов стоит проверить актуальность сведений и при необходимости обратиться в соответствующие органы для исправления ошибок. Само отсутствие автоматического продления не означает, что человек утратил право на отсрочку: окончательный вывод зависит от обстоятельств и подтверждающих документов. Поэтому важно выяснить, каких именно данных не хватает, и устранить проблему в установленном порядке.

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