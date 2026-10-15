Розыск в Резерв+: как решить вопрос без визита в ТЦК

Авторизация в приложении "Резерв+". Фото: УНИАН

Украинцы, которые находятся за пределами страны, могут выяснить причину отметки о розыске в приложении "Резерв+" и в некоторых случаях решить вопрос без личного визита в территориальный центр комплектования. Дальнейшие действия зависят от обстоятельств, из-за которых сведения внесли в реестр "Оберіг". Если речь идет об административном нарушении, одним из вариантов может быть уплата штрафа.

Когда человек считает информацию ошибочной, необходимо проверить документы и основания для внесения записи, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на юриста Андрея Карпенко.

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Когда можно решить вопрос через приложение

Если отметка связана с административным нарушением, для которого предусмотрена соответствующая процедура, гражданин может воспользоваться сервисом оплаты штрафа в "Резерв+". В предусмотренных случаях доступна уплата половины суммы, а это 8 500 гривен, в течение 20 дней после получения решения. После оплаты сведения должны обновиться в установленном порядке. Однако такой вариант подходит не всем: прежде чем платить, необходимо выяснить, какое именно нарушение указано и доступна ли для него эта функция.

Как действовать при ошибке в реестре

Если человек не согласен с отметкой, сначала стоит проверить данные в приложении и воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн", если она доступна для конкретной ситуации. Также можно запросить у ТЦК информацию о причинах внесения сведений, оформленных документах и основаниях обращения в полицию. По словам Карпенко, адвокатский запрос помогает выяснить, направлялась ли повестка и какие документы использовались при оформлении нарушения.

Когда может понадобиться суд

Если выяснить обстоятельства или исправить данные через уполномоченные органы не удается, решение ТЦК можно обжаловать в предусмотренном законом порядке. Судебное разбирательство может потребоваться, например, при споре о наличии законных оснований для привлечения к административной ответственности.

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При этом длительное проживание за границей само по себе не освобождает от обязанностей по воинскому учету. Поэтому важно не ограничиваться ожиданием, а установить причину отметки и выбрать способ ее урегулирования с учетом конкретных обстоятельств.

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