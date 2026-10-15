В Минобороны пояснили изменения в системе прохождения ВВК

Прохождение ВВК в Украине. Фото иллюстративное

Военнослужащие Украины, проходящие лечение за рубежом, смогут оформлять заключение военно-врачебной комиссии дистанционно по уточненной процедуре. Министерство обороны внесло изменения в порядок военно-врачебной экспертизы приказом от 27 августа 2026 года № 302. Документ определяет требования к медицинским материалам, порядок их передачи и сроки рассмотрения. По результатам изучения документов комиссия может установить необходимость дальнейшего лечения или определить пригодность к военной службе.

Возвращаться в Украину исключительно для повторного подтверждения такого дистанционного заключения не требуется, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны.

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Какие документы необходимо подготовить

Военнослужащий или его законный представитель должен передать командиру воинской части копии медицинских документов иностранного лечебного учреждения. Документы необходимо перевести на украинский язык и заверить в установленном порядке, а диагноз указать по Международной классификации болезней МКБ-10 или МКБ-11. Затем воинская часть направляет материалы вместе с соответствующим обращением в гарнизонную ВВК, работающую на базе военно-медицинского учреждения.

Сколько времени занимает рассмотрение

На изучение полного пакета документов отводится не более 10 дней с момента его поступления. По итогам рассмотрения ВВК выносит постановление о необходимости продолжения лечения либо о пригодности или непригодности военнослужащего к военной службе. Решение оформляют в электронной форме и направляют в воинскую часть. После получения справки ВВК воинская часть должна сообщить военнослужащему о принятом решении в течение трех дней.

Как получить заключение после дистанционной экспертизы

Военнослужащий или его уполномоченный представитель может запросить электронную копию постановления через воинскую часть, в том числе по адресу электронной почты, указанному в заявлении. Заверенную бумажную копию можно получить в медицинском учреждении, ВВК которого проводила дистанционную экспертизу, после возвращения в Украину.

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Повторно подтверждать заключение только из-за того, что оно было вынесено дистанционно во время лечения за границей, не нужно. Отдельно Минобороны разрабатывает порядок, который определит основания для сохранения денежного и материального обеспечения на протяжении лечения, в том числе за рубежом.

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