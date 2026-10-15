У Міноборони пояснили зміни в системі проходження ВЛК

Проходження ВЛК в Україні. Ілюстративне фото

Військовослужбовці України, які проходять лікування за кордоном, зможуть оформляти висновок військово-лікарської комісії дистанційно за уточненою процедурою. Міністерство оборони внесло зміни до порядку проведення військово-лікарської експертизи наказом від 27 серпня 2026 року № 302. Документ визначає вимоги до медичних матеріалів, порядок їх передачі та терміни розгляду. За результатами вивчення документів комісія може встановити необхідність подальшого лікування або визначити придатність до військової служби.

Повертатися в Україну виключно для повторного підтвердження такого дистанційного висновку не потрібно, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Міноборони.

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Які документи необхідно підготувати

Військовослужбовець або його законний представник повинен передати командиру військової частини копії медичних документів іноземного лікувального закладу. Документи необхідно перекласти українською мовою та завірити у встановленому порядку, а діагноз вказати згідно з Міжнародною класифікацією хвороб МКХ-10 або МКХ-11. Потім військова частина надсилає матеріали разом із відповідним зверненням до гарнізонної ВЛК, що працює на базі військово-медичного закладу.

Скільки часу займає розгляд

На вивчення повного пакету документів відводиться не більше 10 днів з моменту його надходження. За підсумками розгляду ВЛК ухвалює постанову про необхідність продовження лікування або про придатність чи непридатність військовослужбовця до військової служби. Рішення оформлюють в електронній формі та надсилають до військової частини. Після отримання довідки ВВК військова частина повинна повідомити військовослужбовця про прийняте рішення протягом трьох днів.

Як отримати висновок після дистанційної експертизи

Військовослужбовець або його уповноважений представник може запросити електронну копію постанови через військову частину, зокрема на адресу електронної пошти, вказану в заяві. Завірену паперову копію можна отримати в медичному закладі, ВЛК якого проводила дистанційну експертизу, після повернення в Україну.

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Повторно підтверджувати висновок лише через те, що його було винесено дистанційно під час лікування за кордоном, не потрібно. Окремо Міноборони розробляє порядок, який визначить підстави для збереження грошового та матеріального забезпечення протягом лікування, зокрема за кордоном.

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