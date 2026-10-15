Чому працівнику можуть відмовити у бронюванні через статус резервіста

Оформлення бронювання співробітників. Фото: УНІАН

Деякі працівники можуть зіткнутися з труднощами під час оформлення бронювання через відомості про військовий облік у додатку "Резерв+". Зокрема, питання виникають у громадян, у яких вказано статус "резервіст". Ця категорія має правові наслідки та відрізняється від статусу "солдат резерву".

Перш ніж звертатися за виправленням даних, необхідно з’ясувати, який саме запис міститься в електронному військово-реєстраційному документі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Чому статус має значення

Можливість бронювання залежить від вимог законодавства та категорії, до якої належить громадянин. Для резервістів передбачені окремі правила, тому оформити їм бронювання на загальних підставах може бути неможливо. При цьому сам по собі статус "солдат резерву" не означає автоматичної відсутності права на відстрочку. Важливо враховувати не тільки напис у додатку, а й правові підстави, за якими особу віднесли до відповідної категорії.

Як перевірити та виправити відомості

Якщо інформація в "Резерв+" не відповідає документам, слід звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. До звернення доцільно додати документи, що підтверджують правильну категорію військового обліку, та попросити роз’яснити підставу внесення спірного запису.

Зміни до реєстру вносять уповноважені співробітники, тому однієї технічної скарги у додатку може виявитися недостатньо. Якщо ж відомості внесені на законних підставах, виправити їх лише заради отримання бронювання не вдасться.

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Чи можуть мобілізувати до 25 років

Вік сам по собі не дає універсальної відповіді на питання про можливість призову. Закон передбачає спеціальні гарантії для окремих категорій громадян віком до 25 років, однак вони не поширюються автоматично на всіх осіб цього віку.

Під час оцінки ситуації необхідно враховувати статус особи, відомості про військовий облік та відповідні норми законодавства. Перед зверненням до ТЦК або оформленням бронювання працівнику та роботодавцю варто перевірити документи та з’ясувати, які правила діють саме в його випадку.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Національна поліція України може частково перейняти частину повноважень співробітників ТЦК та СП.

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