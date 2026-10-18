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Главная ТЦК В ТЦК объяснили, куда обращаться, если после ВВК здоровье ухудшилось

В ТЦК объяснили, куда обращаться, если после ВВК здоровье ухудшилось

Ua ru
18 октября 2026 07:30
После ВЛК стало хуже — в ТЦК сказали, куда обращаться
Медицинский осмотр мужчины. Фото: УНИАН

В Украине из-за полномасштабной войны до сих пор продолжается мобилизация, поэтому военнообязанные украинцы продолжают получать повестки и проходить военно-медицинскую комиссию. Однако в случае, если после прохождения ВВК состояние здоровья человека ухудшилось, вместо того чтобы игнорировать симптомы, важно зафиксировать изменения и пройти повторный медицинский осмотр.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского ОТЦК.

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Что делать, если после ВЛК стало хуже

В Житомирском областном ТЦК рассказали, что если вы столкнулись с вышеуказанной проблемой, то необходимо предпринять следующие шаги:

  • обратиться к врачу, в частности — пройти необходимые обследования, получить заключения специалистов и собрать медицинские документы, подтверждающие ухудшение состояния здоровья;
  • подать заявление на повторное обследование. Если человек подлежит воинской службе и после прохождения ВВК состояние здоровья изменилось, необходимо обратиться в ТЦК по месту воинского учета. При наличии оснований руководитель ТЦК направит лицо на повторную ВВК;
  • если вы не согласны с решением ВВК, то в таком случае есть возможность его обжаловать. Для этого необходимо подать жалобу в соответствующую вышестоящую ВЛК или Центральную ВЛК, приложив копию обжалуемого решения и медицинские документы, обосновывающие вашу позицию.
  • и ещё один вариант, если есть необходимость — можно обратиться в суд. В таком случае будет проверено, соблюдена ли процедура принятия решения ВВК (однако самостоятельно определить годность вместо медицинской комиссии суд не сможет).

"Важно: само по себе ухудшение самочувствия не означает автоматического изменения заключения о годности. Необходимы медицинские подтверждения и повторное рассмотрение в установленном порядке. Не откладывайте обращение к врачу. Чем лучше документально подтверждены изменения в состоянии здоровья, тем проще обосновать необходимость повторного осмотра", — резюмировали в ТЦК.

Как сообщали Новини.LIVE, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Черкасской области его представители помогли военнообязанным пройти дополнительные медицинские осмотры и военно-врачебную комиссию. Также во время проверки ТЦК были выявлены мужчины, которые длительное время находились в сборном пункте без надлежащего оформления документов.

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Кроме того, мы писали, в каких случаях закон позволяет пропустить посещение ТЦК по повестке.

здоровье мобилизация ВВК ТЦК и СП медосмотр
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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