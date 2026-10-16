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Главная ТЦК Неявка в ТЦК по повестке: когда закон разрешает пропустить визит

Неявка в ТЦК по повестке: когда закон разрешает пропустить визит

Ua ru
16 октября 2026 19:28
Неявка в ТЦК: какие причины закон считает уважительными
Представитель ТЦК и СП во время работы. Фото: "Суспільне Вінниця"

Законодательство Украины предусматривает обстоятельства, при которых военнообязанный может не прибыть в ТЦК в назначенное время по уважительной причине. Отсутствие необходимо обосновать документами, подтверждающими невозможность явки. Среди таких обстоятельств значатся болезнь, стихийное бедствие, военные действия и их последствия, а также смерть близкого родственника.

После пропуска указанного срока человек должен уведомить ТЦК о причине отсутствия в течение трех дней, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины

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Какие причины считаются уважительными

Перечень предусмотрен статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также порядком, утвержденным постановлением Кабинета министров №560. К уважительным причинам относятся:

  • стихийное бедствие;
  • болезнь гражданина;
  • военные действия на соответствующей территории и их последствия, а также другие обстоятельства, которые фактически лишили человека возможности прибыть в установленное место и время;
  • смерть родителей, супруга или супруги, ребенка, родного брата или сестры, дедушки или бабушки, а также близкого родственника супруга или супруги.

Обстоятельства, помешавшие прибыть по повестке, необходимо подтвердить документами. В зависимости от ситуации это могут быть медицинские документы или официальные подтверждения соответствующих органов и учреждений. Оценка конкретной причины зависит от обстоятельств и представленных доказательств.

Что делать, если явиться в назначенный день невозможно

Когда прибыть в ТЦК не получается, гражданин должен сообщить о причине неявки не позднее трех дней с даты и времени, указанными в повестке. Уведомить центр комплектования можно лично или другим доступным способом. После этого необходимо прибыть в ТЦК в срок, не превышающий семи календарных дней с назначенной даты явки. Этот срок отсчитывается от даты, когда человек должен был прибыть по повестке, а не предоставляется дополнительно после уведомления.

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Освобождает ли уважительная причина от повестки

Наличие уважительных обстоятельств само по себе не отменяет повестку и не освобождает от дальнейшего выполнения предусмотренных требований. Если человек не смог явиться, важно своевременно сообщить об этом и сохранить документы, подтверждающие причину отсутствия. При возникновении спора правовую оценку дают с учетом обстоятельств конкретного случая и соблюдения установленной процедуры. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Минобороны разъяснило детали упрощения процедуры прохождения ВВК для одной из категорий военнообязанных. 

Также Новини.LIVE сообщали, что украинский адвокат раскритиковал заявление Марьяны Безуглой о введении обязательной женской мобилизации

штрафы мобилизация повестки ТЦК и СП военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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