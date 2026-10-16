Неявка в ТЦК: какие причины закон считает уважительными

Неявка в ТЦК по повестке: когда закон разрешает пропустить визит
Законодательство Украины предусматривает обстоятельства, при которых военнообязанный может не прибыть в ТЦК в назначенное время по уважительной причине. Отсутствие необходимо обосновать документами, подтверждающими невозможность явки. Среди таких обстоятельств значатся болезнь, стихийное бедствие, военные действия и их последствия, а также смерть близкого родственника.
После пропуска указанного срока человек должен уведомить ТЦК о причине отсутствия в течение трех дней, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины.
Какие причины считаются уважительными
Перечень предусмотрен статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также порядком, утвержденным постановлением Кабинета министров №560. К уважительным причинам относятся:
- стихийное бедствие;
- болезнь гражданина;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия, а также другие обстоятельства, которые фактически лишили человека возможности прибыть в установленное место и время;
- смерть родителей, супруга или супруги, ребенка, родного брата или сестры, дедушки или бабушки, а также близкого родственника супруга или супруги.
Обстоятельства, помешавшие прибыть по повестке, необходимо подтвердить документами. В зависимости от ситуации это могут быть медицинские документы или официальные подтверждения соответствующих органов и учреждений. Оценка конкретной причины зависит от обстоятельств и представленных доказательств.
Что делать, если явиться в назначенный день невозможно
Когда прибыть в ТЦК не получается, гражданин должен сообщить о причине неявки не позднее трех дней с даты и времени, указанными в повестке. Уведомить центр комплектования можно лично или другим доступным способом. После этого необходимо прибыть в ТЦК в срок, не превышающий семи календарных дней с назначенной даты явки. Этот срок отсчитывается от даты, когда человек должен был прибыть по повестке, а не предоставляется дополнительно после уведомления.
Освобождает ли уважительная причина от повестки
Наличие уважительных обстоятельств само по себе не отменяет повестку и не освобождает от дальнейшего выполнения предусмотренных требований. Если человек не смог явиться, важно своевременно сообщить об этом и сохранить документы, подтверждающие причину отсутствия. При возникновении спора правовую оценку дают с учетом обстоятельств конкретного случая и соблюдения установленной процедуры.
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