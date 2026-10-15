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Главная ТЦК Как получить е-ВОД через Дію, если Резерв+ не работает

Как получить е-ВОД через Дію, если Резерв+ не работает

Ua ru
15 октября 2026 21:40
В Резерв+ не обновляется е-ВОД, но есть способ получить документ
Приложение для военнообязанных "Резерв+". Фото иллюстративное

В приложении "Резерв+" 15 октября возникли трудности с обновлением электронного военно-учетного документа. Пользователи столкнулись с технической ошибкой при попытке получить актуальную версию е-ВОД. Служба поддержки подтвердила временный характер проблемы и сообщила, что разработчики занимаются ее устранением. До восстановления функции рекомендуется воспользоваться сохраненной копией документа в формате PDF.

Если такого файла нет, военно-учетный документ можно сформировать через портал "Дія", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на поддержку "Резерв+".

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Что делать, пока не работает обновление

Пользователям советуют повторить попытку позднее. Если ранее сформированный PDF-файл е-ВОД сохранен на телефоне или компьютере, его можно использовать вместо повторного скачивания из приложения. При этом важно учитывать, что сохраненная копия может не отражать изменения, внесенные в учетные данные после ее формирования.

Как получить е-ВОД через "Дію"

При отсутствии сохраненного файла документ можно оформить на портале государственных услуг "Дія". Для этого необходимо авторизоваться, выбрать услугу получения военно-учетного документа и выполнить указанные на портале действия. После обработки заявления электронный документ направляется на электронную почту и становится доступен в личном кабинете.

Электронный военно-учетный документ содержит сведения из реестра "Оберіг" и QR-код для проверки данных. Согласно информации государственного сервиса, он имеет такую же юридическую силу, как бумажный документ. Если сведения в реестре изменились, следует сформировать актуальную версию, а не полагаться на старый PDF. Информацию о восстановлении функции обновления в "Резерв+" пользователям рекомендуют проверять через официальную службу поддержки приложения. 

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Дия мобилизация ТЦК и СП военнообязанные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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