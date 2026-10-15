У Резерв+ е-ВОД не оновлюється, але є спосіб отримати цей документ

Додаток для військовозобов'язаних "Резерв+". Ілюстративне фото

У четвер, 15 жовтня у додатку "Резерв+" виникли труднощі з оновленням електронного військово-облікового документа. Користувачі зіткнулися з технічною помилкою під час спроби отримати актуальну версію е-ВОД. Служба підтримки підтвердила тимчасовий характер проблеми та повідомила, що розробники працюють над її усуненням. До відновлення функції рекомендується скористатися збереженою копією документа у форматі PDF.

Якщо такого файлу немає, військово-обліковий документ можна сформувати через портал "Дія", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на службу підтримки "Резерв+".

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Що робити, поки оновлення не працює

Користувачам радять повторити спробу пізніше. Якщо раніше сформований PDF-файл е-ВОД збережено на телефоні або комп’ютері, його можна використовувати замість повторного завантаження з додатка. При цьому важливо враховувати, що збережена копія може не відображати зміни, внесені до облікових даних після її формування.

Як отримати е-ВОД через "Дію"

За відсутності збереженого файлу документ можна оформити на порталі державних послуг "Дія". Для цього необхідно авторизуватися, вибрати послугу отримання військово-облікового документа та виконати зазначені на порталі дії. Після опрацювання заяви електронний документ надсилається на електронну пошту та стає доступним у особистому кабінеті.

Електронний військово-обліковий документ містить відомості з реєстру "Оберіг" та QR-код для перевірки даних. Згідно з інформацією державного сервісу, він має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ. Якщо відомості в реєстрі змінилися, слід сформувати актуальну версію, а не покладатися на старий PDF-файл. Інформацію про відновлення функції оновлення в "Резерв+" користувачам рекомендують перевіряти через офіційну службу підтримки додатка.

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