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Головна ТЦК Що не так із заявою Безуглої щодо мобілізації жінок: пояснює адвокат

Що не так із заявою Безуглої щодо мобілізації жінок: пояснює адвокат

Ua ru
14 жовтня 2026 22:11
Мобілізація жінок в Україні: що відомо після заяви Безуглої
Жіноча мобілізація в Україні. Ілюстративне фото

Обговорення можливого залучення жінок до військової служби знову виникло після заяви народної депутатки Мар’яни Безуглої. Вона виступила за те, щоб до служби залучали як чоловіків, так і жінок, а також запропонувала переглянути підхід до бронювання. Адвокат Ростислав Кравець вважає, що заяви про можливу обов’язкову мобілізацію жінок не підкріплені чинним законодавством.

На його думку, висловлювання парламентаря спрямовано на привернення уваги громадськості, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на i-ua.tv.

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Юрист заявив, що не очікує змін у питаннях мобілізації жінок або їхнього виїзду за кордон у зв’язку з цим виступом. Він також висловив думку, що суспільна реакція на подібні пропозиції буде значною. Однак оцінка адвоката є його особистою позицією, а не офіційним рішенням державних органів.

Що передбачає чинне законодавство

Згідно із законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу у воєнний час у добровільному порядку. Для жінок з медичною та фармацевтичною освітою військовий облік є обов’язковим, однак це не означає автоматичного призову. У серпні 2026 року парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки окремо заявив, що обов’язкова мобілізація жінок не проводиться, не готується і не розглядається.

Що саме запропонувала Безуглая

В інтерв’ю, опублікованому 7 жовтня, Безуглая висловилася за залучення жінок принаймні на тилові посади та підтримала перегляд системи бронювання. Серед її пропозицій також пролунала ідея, згідно з якою чоловіки та жінки після закінчення школи повинні проходити службу протягом одного-двох років без винятків. Ці заяви відображають позицію самої народної депутатки і не означають, що відповідні зміни прийняті або внесені до чинного законодавства.

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Експертний коментар також варто розглядати з урахуванням різниці між суспільною дискусією та зміною законодавства. Навіть якщо окремі політики виступають за розширення військової служби для жінок, для запровадження нових правил необхідні відповідні правові рішення. Поки законодавство не змінено, заяви депутатів не створюють нових обов’язків для громадян. Тому оцінювати перспективи мобілізації жінок слід на основі офіційних рішень Верховної Ради та уповноважених державних органів, а не окремих політичних заяв.

Раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що доставка мобілізованих українців до ТЦК та СП може бути змінена вже найближчими тижнями.

Також Новини.LIVE писали, як діяти родині загиблого військовослужбовця у разі раптового припинення належних виплат.

Мар'яна Безугла мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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