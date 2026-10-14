Мобилизация женщин в Украине: что известно после заявления Безуглой

Женская мобилизация в Украине. Фото иллюстративное

Обсуждение возможного привлечения женщин к военной службе вновь возникло после заявления народного депутата Марьяны Безуглой. Она выступила за то, чтобы к службе привлекали и мужчин, и женщин, а также предложила пересмотреть подход к бронированию. Адвокат Ростислав Кравец считает, что заявления о возможной обязательной мобилизации женщин не подкреплены действующим законодательством.

По его мнению, высказывание парламентария направлено на привлечение общественного внимания, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на i-ua.tv.

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Юрист заявил, что не ожидает изменений в вопросах мобилизации женщин или их выезда за границу в связи с этим выступлением. Он также выразил мнение, что общественная реакция на подобные предложения будет значительной. Однако оценка адвоката является его личной позицией, а не официальным решением государственных органов.

Что предусматривает действующее законодательство

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в военное время в добровольном порядке. Для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием воинский учет обязателен, однако это не означает автоматического призыва. В августе 2026 года парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отдельно заявил, что обязательная мобилизация женщин не проводится, не готовится и не рассматривается.

Что именно предложила Безуглая

В интервью, опубликованном 7 октября, Безуглая высказалась за привлечение женщин как минимум на тыловые должности и поддержала пересмотр системы бронирования. Среди ее предложений также прозвучала идея, согласно которой мужчины и женщины после окончания школы должны проходить службу в течение одного-двух лет без исключений. Эти заявления отражают позицию самой народной депутатки и не означают, что соответствующие изменения приняты или внесены в действующее законодательство.

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Экспертный комментарий также стоит рассматривать с учетом различия между общественной дискуссией и изменением законодательства. Даже если отдельные политики выступают за расширение военной службы для женщин, для введения новых правил необходимы соответствующие правовые решения. Пока законодательство не изменено, заявления депутатов не создают новых обязанностей для граждан. Поэтому оценивать перспективы мобилизации женщин следует по официальным решениям Верховной Рады и уполномоченных государственных органов, а не по отдельным политическим заявлениям.

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