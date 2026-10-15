На Закарпатті виявили 329 записів про фіктивну мобілізацію в місцевому ТЦК

Суддя оголошує рішення. Фото ілюстративне

У Закарпатській області завершили розслідування справи щодо можливого внесення фіктивних відомостей про мобілізацію до військового реєстру. Обвинувальний акт стосовно семи співробітників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки направлено до суду. За даними Національної поліції, у системі «Оберіг» виявили записи про 329 військовозобов’язаних, яких могли вказати як призваних на службу без фактичної мобілізації.

Слідство вважає, що таким чином у підрозділі штучно підвищували показники комплектування, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію України.

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У ймовірній схемі брали участь керівник районного ТЦК, його заступник та інші співробітники. Дані до електронної системи вносили з використанням кваліфікованих електронних підписів посадових осіб. За допомогою підпису начальника з'явилися відомості про 162 нібито призваних громадян, ще 108 записів внесли з використанням підпису його заступника.

Кого вказали в системі як мобілізованих

Після первинного виявлення порушень поліція продовжила збирати докази та встановила можливу причетність інших працівників центру. За інформацією відомства, ще 59 недостовірних записів могли внести співробітники мобілізаційного підрозділу та групи обліку офіцерів запасу. Таким чином, загальна кількість записів з ознаками фіктивного призову сягнула 329.

Серед зазначених у реєстрі осіб були громадяни, які вже проходили службу в Збройних силах України, а також померлі. При цьому відомості в системі створювали враження, що ці люди були призвані в рамках мобілізації. Поліція розцінює те, що сталося, як можливе штучне завищення показників роботи ТЦК.

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Обвинувальний акт щодо сімох співробітників направлено до суду. Передача матеріалів означає, що справа перейшла на етап судового розгляду, однак сама по собі не підтверджує вину фігурантів. Остаточну правову оцінку діям обвинувачених має дати суд відповідно до закону.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що ще до кінця року Нацполіція може частково перейняти функції співробітників ТЦК та СП.

Також Новини.LIVE повідомляли, що може перешкодити продовженню відстрочки від мобілізації військовозобов’язаним українцям.