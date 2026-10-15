На Закарпатье обнаружили 329 записей о фиктивной мобилизации в местном ТЦК

Судья объявляет решение. Фото иллюстративное

В Закарпатской области завершили расследование дела о возможном внесении фиктивных сведений о мобилизации в военный реестр. Обвинительный акт в отношении семи сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки направили в суд. По данным Национальной полиции, в системе "Оберіг" обнаружили записи о 329 военнообязанных, которых могли указать как призванных на службу без фактической мобилизации.

Следствие считает, что таким способом в подразделении искусственно повышали показатели комплектования, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию Украины.

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В предполагаемой схеме участвовали руководитель районного ТЦК, его заместитель и другие сотрудники. Данные в электронную систему вносили с использованием квалифицированных электронных подписей должностных лиц. С помощью подписи начальника появились сведения о 162 якобы призванных гражданах, еще 108 записей внесли с использованием подписи его заместителя.

Кого указали в системе как мобилизованных

После первоначального выявления нарушений полиция продолжила собирать доказательства и установила возможную причастность других работников центра. По информации ведомства, еще 59 недостоверных записей могли внести сотрудники мобилизационного подразделения и группы учета офицеров запаса. Таким образом, общее количество записей с признаками фиктивного призыва достигло 329.

Среди указанных в реестре людей были граждане, которые уже проходили службу в Вооруженных силах Украины, а также умершие. При этом сведения в системе создавали впечатление, что эти люди были призваны в рамках мобилизации. Полиция расценивает произошедшее как возможное искусственное завышение показателей работы ТЦК.

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Обвинительный акт в отношении семерых сотрудников направлен в суд. Передача материалов означает, что дело перешло к этапу судебного рассмотрения, однако сама по себе не подтверждает виновность фигурантов. Окончательную правовую оценку действиям обвиняемых должен дать суд в соответствии с законом.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что еще до конца года Нацполиция может частично перенять функции сотрудников ТЦК и СП.

Также Новини.LIVE сообщали, что может помешать продолжить отсрочку от мобилизации военнообязанным украинцам.