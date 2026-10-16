Неявка до ТЦК: які причини закон вважає поважними

Представник ТЦК та СП під час роботи. Фото: "Суспільне Вінниця"

Законодавство України передбачає обставини, за яких військовозобов’язаний може не з’явитися до ТЦК у призначений час з поважної причини. Відсутність необхідно обґрунтувати документами, що підтверджують неможливість явки. Серед таких обставин зазначені хвороба, стихійне лихо, військові дії та їхні наслідки, а також смерть близького родича.

Після пропуску зазначеного терміну особа повинна повідомити ТЦК про причину відсутності протягом трьох днів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України.

Реклама

Які причини вважаються поважними

Перелік передбачений статтею 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також порядком, затвердженим постановою Кабінету міністрів № 560. До поважних причин належать:

стихійне лихо;

хвороба громадянина;

військові дії на відповідній території та їхні наслідки, а також інші обставини, які фактично позбавили особу можливості прибути у встановлене місце та час;

смерть батьків, чоловіка чи дружини, дитини, рідного брата чи сестри, дідуся чи бабусі, а також близького родича чоловіка чи дружини.

Обставини, що завадили з’явитися за повісткою, необхідно підтвердити документами. Залежно від ситуації це можуть бути медичні документи або офіційні підтвердження відповідних органів та установ. Оцінка конкретної причини залежить від обставин та наданих доказів.

Що робити, якщо з’явитися у призначений день неможливо

Коли з’явитися в ТЦК не вдається, громадянин повинен повідомити про причину неявки не пізніше трьох днів з дати та часу, зазначених у повістці. Повідомити центр комплектування можна особисто або іншим доступним способом. Після цього необхідно прибути до ТЦК у строк, що не перевищує семи календарних днів з призначеної дати явки. Цей строк відраховується від дати, коли особа мала прибути згідно з повісткою, а не надається додатково після повідомлення.

Читайте також:

Чи звільняє поважна причина від повістки

Наявність поважних обставин сама по собі не скасовує повістку і не звільняє від подальшого виконання передбачених вимог. Якщо особа не змогла з’явитися, важливо своєчасно повідомити про це та зберегти документи, що підтверджують причину відсутності. У разі виникнення спору правову оцінку надають з урахуванням обставин конкретного випадку та дотримання встановленої процедури.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Міноборони роз’яснило деталі спрощення процедури проходження ВЛК для однієї з категорій військовозобов’язаних.

Також Новини.LIVE повідомляли, що український адвокат розкритикував заяву Мар’яни Безуглої про введення обов’язкової жіночої мобілізації.