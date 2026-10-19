Авторизация в "Резерв+". Фото: УНИАН

Пользователи приложения "Резерв+", у которых не отображается военно-учетный документ, могут столкнуться с необходимостью уточнить свои данные. Причиной бывает отсутствие сведений в реестре "Оберіг" или проблема с их обработкой. Дальнейшие действия зависят от возраста человека и его статуса на воинском учете. В некоторых ситуациях информацию можно проверить и исправить дистанционно.

При этом отсутствие документа в приложении не гарантирует освобождения от процедур, предусмотренных законодательством, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия.

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Как выяснить причину отсутствия данных

"Резерв+" отображает информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Если сведения не появились, пользователь может подать запрос через функцию "Исправить данные онлайн". Когда дистанционно решить вопрос не удается, следует уточнить информацию в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Пункт 14-3 постановления Кабинета министров № 1487 предусматривает автоматическую постановку на воинский учет мужчин в возрасте от 25 до 60 лет при наличии установленных условий и необходимых данных в государственных информационных системах.

Есть ли время на урегулирование статуса

Отдельного гарантированного 45-дневного срока для решения вопросов воинского учета после обращения в ТЦК законодательство не устанавливает. Поэтому рассчитывать на такой период как на отсрочку от дальнейших процедур не следует. Перед обращением важно выяснить, какие сведения о человеке уже внесены в реестр и имеются ли у него законные основания для отсрочки.

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Юрист пояснил, что мужчины младше 25 лет, не проходившие срочную военную службу и не получавшие военную подготовку по соответствующим программам, могут состоять на учете как призывники. После достижения 25 лет их, как правило, учитывают в качестве военнообязанных.

Если законных оснований для отсрочки нет, человека могут направить на ВВК. В случае признания годным к военной службе и при соблюдении остальных установленных законом условий возможно дальнейшее оформление призыва по мобилизации. Само отсутствие сведений в "Резерв+" не означает, что человека мобилизуют автоматически.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что представители ТЦК объяснили, куда военнообязанные граждане могут обратиться в случае, когда после ВВК ухудшилось состояние здоровья.

Также Новини.LIVE сообщали, что несколько работников ТЦК из Хмельницкой области предстанут перед судом за то, что во время силовой мобилизации покалечили человека.