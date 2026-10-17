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Главная ТЦК В Кропивницком в ТЦК доставили мужчину с ребенком

В Кропивницком в ТЦК доставили мужчину с ребенком

Ua ru
17 октября 2026 10:40
В Кропивницком восьмилетняя девочка провела более десяти часов с отцом в ТЦК sud.ua
Военный держит на руках девочку. Фото иллюстративное: sud.ua

В Кропивницком военнообязанного доставили в помещение территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вместе с дочерью 2018 года рождения. В военкомате девочка провела более десяти часов. Инцидент рассмотрели во время заседания Временной следственной комиссии по возможным нарушениям прав человека во время мобилизации.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Мобилизация отца с ребенком

По словам начальника Кировоградского областного ТЦК и СП Александра Бута, мужчину доставили в военкомат за нарушение воинского учета. Военнообязанный не уточнил данные и не имел заключения ВВК.

Народный депутат Алексей Гончаренко спросил, почему мужчину доставили в ТЦК вместе с ребенком. На это Бут ответил, что мобилизованный мог отвезти дочь к родственникам. Мать девочки не смогла приехать за ней, так как находилась в Днепре. Ребенка забрали сотрудники ювенальной полиции. Впоследствии ее передали матери.

В Кировоградском областном ТЦК и СП должны провести служебное расследование.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщал, что представители Дмитрия Лубинца проверили девять военкоматов в Черкасской области. Пятерых военнообязанных направили на дополнительные медицинские обследования или повторную ВВК. В Звенигородском ТЦК обнаружили мужчин, которые длительное время находились в сборном пункте без должным образом оформленных документов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП сообщал, что в Каменском на Днепропетровщине 4 октября в ДТП с участием представителей военкомата получил травму мужчина. Инцидент прокомментировали в региональном ТЦК. В ведомстве заявили, что ДТП произошло не во время мобилизационных мероприятий.

военкомат мобилизация ТЦК и СП военнообязанные Кропивницкий
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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