Військовий тримає на руках дівчинку. Фото ілюстративне: sud.ua

У Кропивницькому військовозобов'язаного доставили до приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) разом із донькою 2018 року народження. У військкоматі дівчинка провела понад десять годин. Інцидент розглянули під час засідання Тимчасової слідчої комісії щоби можливих порушень прав людини під час мобілізації.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Мобілізація батька з дитиною

За словами начальника Кіровоградського обласного ТЦК та СП Олександра Бута, до військкомату чоловіка доставили за порушення військового обліку. Військовозобов'язаний не уточнив дані та не мав висновку ВЛК.

Нардеп Олексій Гончаренко спитав, чому чоловіка доставили до ТЦК разом із дитиною. На це Бут відповів, що мобілізований міг відвезти доньку до родичів. Мати дівчинки приїхати за нею не змогла, тому що перебувала у Дніпрі. Дитину забрали ювенальні поліцейські. Згодом її передали матері.

У Кіровоградському обласному ТЦК та СП мають провести службове розслідування.

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