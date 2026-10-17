Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК У Кропивницькому до ТЦК доставили чоловіка з дитиною

У Кропивницькому до ТЦК доставили чоловіка з дитиною

Ua ru
17 жовтня 2026 10:40
У Кропивницькому восьмирічна дівчинка провела понад десять годин із батьком у ТЦК sud.ua
Військовий тримає на руках дівчинку. Фото ілюстративне: sud.ua

У Кропивницькому військовозобов'язаного доставили до приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) разом із донькою 2018 року народження. У військкоматі дівчинка провела понад десять годин. Інцидент розглянули під час засідання Тимчасової слідчої комісії щоби можливих порушень прав людини під час мобілізації.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Мобілізація батька з дитиною

За словами начальника Кіровоградського обласного ТЦК та СП Олександра Бута, до військкомату чоловіка доставили за порушення військового обліку. Військовозобов'язаний не уточнив дані та не мав висновку ВЛК.

Нардеп Олексій Гончаренко спитав, чому чоловіка доставили до ТЦК разом із дитиною. На це Бут відповів, що мобілізований міг відвезти доньку до родичів. Мати дівчинки приїхати за нею не змогла, тому що перебувала у Дніпрі. Дитину забрали ювенальні поліцейські. Згодом її передали матері.

У Кіровоградському обласному ТЦК та СП мають провести службове розслідування.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради із прав людини повідомляв, що представники Дмитра Лубінця перевірили дев’ять військкоматів у Черкаській області. П’ятьох військовозобов’язаних направили на додаткові медичні обстеження або повторну ВЛК. У Звенигородському ТЦК виявили чоловіків, які тривалий час перебували у збірному пункті без належно оформлених документів.

Також Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП писав, що в Кам'янському на Дніпропетровщині 4 жовтня в аварії за участю представників військкомату травмувався чоловік. Інцидент прокоментували у регіональному ТЦК. У відомстві заявили, що ДТП сталася не під час мобілізаційних заходів.

військкомат мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані Кропивницький
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації