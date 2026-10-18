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Главная ТЦК Суд обязал освободить мужчину из армии после незаконного призыва ТЦК

Суд обязал освободить мужчину из армии после незаконного призыва ТЦК

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18 октября 2026 10:02
Суд на Волыни признал незаконной мобилизацию мужчины, снятого с учета
Военнослужащий ВСУ. Фото: УНИАН

Волынский окружной административный суд признал противоправными действия ТЦК, который призвал 43-летнего мужчину, ранее снятого с воинского учета по причине негодности к службе. Суд отменил приказ о призыве и обязал воинскую часть освободить его.

Об этом стало известно из реестра судебных решений, передает Новини.LIVE.

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Какое решение принял суд

Согласно материалам дела, в марте 2023 года мужчину признали негодным к военной службе по состоянию здоровья и исключили из воинского учета. Однако в марте 2026 года представители ТЦК повторно поставили его на учет, направили на военно-медицинскую комиссию и призвали в армию.

Мужчина обратился в суд с требованием отменить приказ о призыве и зачислении в списки личного состава воинской части, а также внести в реестр "Оберег" данные об исключении из воинского учета.

Суд пришел к выводу, что после снятия с учета мужчина больше не имел статуса военнообязанного, а ТЦК должен был проверить и учесть соответствующие сведения.

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В результате иск был удовлетворен в полном объеме: действия ТЦК признали противоправными, приказ о призыве отменили, а воинскую часть обязали освободить мужчину со службы. Информацию об исключении из воинского учета также должны внести в реестр "Оберег".

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковске суд рассмотрел иск офицера запаса, который требовал внести в реестр "Оберег" сведения о негодности к военной службе. Мужчина ссылался на справку ВЛК от марта 2022 года и соответствующую отметку в военном билете. Однако проверка показала, что львовская военно-врачебная комиссия не принимала такого решения, а запись в документе была недостоверной. В результате мужчину восстановили на воинском учете офицеров запаса.

Как сообщали Новини.LIVE, при смене места жительства военнообязанные могут столкнуться с отказом ТЦК снять их с воинского учета по прежнему адресу. Перевод в другой территориальный центр не происходит автоматически, а решение принимается с учетом конкретных обстоятельств.

суд ВСУ мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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