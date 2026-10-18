Суд на Волині визнав протиправною мобілізацію виключеного з обліку чоловіка

Військовий ЗСУ. Фото: УНІАН

Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії ТЦК, який мобілізував 43-річного чоловіка, раніше виключеного з військового обліку через непридатність до служби. Суд скасував наказ про призов і зобов’язав військову частину звільнити його.

Про це стало відомо з реєстру судових рішень, передає Новини.LIVE.

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Яке рішення ухвалив суд

Згідно з матеріалами справи, у березні 2023 року чоловіка визнали непридатним до військової служби за станом здоров’я та виключили з військового обліку. Однак у березні 2026 року представники ТЦК повторно взяли його на облік, направили на військово-лікарську комісію та призвали до армії.

Чоловік звернувся до суду, вимагаючи скасувати наказ про призов і зарахування до списків особового складу військової частини, а також внести до реєстру "Оберіг" дані про виключення з військового обліку.

Суд дійшов висновку, що після виключення з обліку чоловік більше не мав статусу військовозобов’язаного, а ТЦК мав перевірити та врахувати відповідні відомості.

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У результаті позов задовольнили повністю: дії ТЦК визнали протиправними, наказ про призов скасували, а військову частину зобов’язали звільнити чоловіка зі служби. Інформацію про виключення з військового обліку також мають внести до реєстру "Оберіг".

Як повідомляли Новини.LIVE, в Івано-Франківську суд розглянув позов офіцера запасу, який вимагав внести до реєстру "Оберіг" відомості про непридатність до військової служби. Чоловік посилався на довідку ВЛК від березня 2022 року та відповідну позначку у військовому квитку. Однак перевірка показала, що львівська військово-лікарська комісія не ухвалювала такого рішення, а запис у документі був недостовірним. У результаті чоловіка поновили на військовому обліку офіцерів запасу.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час зміни місця проживання військовозобов’язані можуть зіткнутися з відмовою ТЦК зняти їх із військового обліку за попередньою адресою. Переведення до іншого територіального центру не відбувається автоматично, а рішення ухвалюють з урахуванням конкретних обставин.