Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Суд зобов’язав звільнити з армії чоловіка після незаконного призову ТЦК

Суд зобов’язав звільнити з армії чоловіка після незаконного призову ТЦК

Ua ru
18 жовтня 2026 10:02
Суд на Волині визнав протиправною мобілізацію виключеного з обліку чоловіка
Військовий ЗСУ. Фото: УНІАН

Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії ТЦК, який мобілізував 43-річного чоловіка, раніше виключеного з військового обліку через непридатність до служби. Суд скасував наказ про призов і зобов’язав військову частину звільнити його.

Про це стало відомо з реєстру судових рішень, передає Новини.LIVE.

Реклама

Яке рішення ухвалив суд

Згідно з матеріалами справи, у березні 2023 року чоловіка визнали непридатним до військової служби за станом здоров’я та виключили з військового обліку. Однак у березні 2026 року представники ТЦК повторно взяли його на облік, направили на військово-лікарську комісію та призвали до армії.

Чоловік звернувся до суду, вимагаючи скасувати наказ про призов і зарахування до списків особового складу військової частини, а також внести до реєстру "Оберіг" дані про виключення з військового обліку.

Суд дійшов висновку, що після виключення з обліку чоловік більше не мав статусу військовозобов’язаного, а ТЦК мав перевірити та врахувати відповідні відомості.

Читайте також:

У результаті позов задовольнили повністю: дії ТЦК визнали протиправними, наказ про призов скасували, а військову частину зобов’язали звільнити чоловіка зі служби. Інформацію про виключення з військового обліку також мають внести до реєстру "Оберіг".

Як повідомляли Новини.LIVE, в Івано-Франківську суд розглянув позов офіцера запасу, який вимагав внести до реєстру "Оберіг" відомості про непридатність до військової служби. Чоловік посилався на довідку ВЛК від березня 2022 року та відповідну позначку у військовому квитку. Однак перевірка показала, що львівська військово-лікарська комісія не ухвалювала такого рішення, а запис у документі був недостовірним. У результаті чоловіка поновили на військовому обліку офіцерів запасу.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час зміни місця проживання військовозобов’язані можуть зіткнутися з відмовою ТЦК зняти їх із військового обліку за попередньою адресою. Переведення до іншого територіального центру не відбувається автоматично, а рішення ухвалюють з урахуванням конкретних обставин.

суд ЗСУ мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації