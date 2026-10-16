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Полиция и ТЦК: новые правила могут изменить порядок мобилизации

Ua ru
16 октября 2026 06:31
В Раде предложили изменить правила доставки мужчин в ТЦК
Представители правоохранительных органов. Фото: Нацполиция Украины

В Верховной Раде зарегистрировали инициативу, которая предусматривает пересмотр полномочий полиции во время мобилизационных мероприятий. Законопроект №16139 предлагает изменить условия административного задержания и доставки военнообязанных в территориальные центры комплектования. Согласно предложению, для таких действий потребуется постановление суда.

Участие правоохранителей в совместном с ТЦК оповещении граждан хотят сделать необязательным, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Парламента Украины. 

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Автор инициативы, народный депутат Георгий Мазурашу, предлагает внести изменения в статью 24 Закона Украины "О Национальной полиции". Сейчас законодательство предусматривает участие правоохранителей в оповещении военнообязанных и резервистов по обращению ТЦК, а также их административное задержание и доставку в предусмотренных законом случаях. Законопроект предлагает установить дополнительные условия для применения этих полномочий.

Как могут изменить участие Нацполиции

Одно из предложений касается формулировки об участии правоохранителей в оповещении. Вместо действующего положения об их участии автор предлагает закрепить, что полиция "может участвовать" в таких мероприятиях. Это сделало бы привлечение сотрудников полиции необязательным в рамках соответствующей нормы.

В пояснительной записке депутат обращает внимание на право человека на свободу и личную неприкосновенность, гарантированное статьей 29 Конституции Украины. По мнению автора, изменения должны снизить риск неправомерных действий во время мобилизационных мероприятий и уменьшить общественную напряженность. При этом речь идет о позиции инициатора законопроекта, а не об установленном факте нарушения закона в каждом случае доставки граждан в ТЦК.

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Когда новые правила могут заработать

Регистрация документа в парламенте не меняет действующее законодательство. Законопроект №16139 должен пройти предусмотренную процедуру рассмотрения, после чего депутаты могут принять его, отклонить или доработать. Если документ будет принят и закон вступит в силу, порядок действий полиции будет определяться окончательной редакцией закона.

До этого момента задержание и доставку граждан осуществляют на основаниях, предусмотренных действующими нормами. 

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Верховная Рада мобилизация ТЦК и СП военнообязанные Нацполиция
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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