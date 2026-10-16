У Раді запропонували змінити правила доставки чоловіків до ТЦК

Представники правоохоронних органів. Фото: Національна поліція України

У Верховній Раді зареєстрували ініціативу, яка передбачає перегляд повноважень поліції під час мобілізаційних заходів. Законопроект №16139 пропонує змінити умови адміністративного затримання та доставки військовозобов’язаних до територіальних центрів комплектування. Згідно з пропозицією, для таких дій буде потрібна постанова суду.

Участь правоохоронців у спільному з ТЦК оповіщенні громадян хочуть зробити необов’язковою, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

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Автор ініціативи, народний депутат Георгій Мазурашу, пропонує внести зміни до статті 24 Закону України "Про Національну поліцію". Наразі законодавство передбачає участь правоохоронців у оповіщенні військовозобов’язаних та резервістів за зверненням ТЦК, а також їхнє адміністративне затримання та доставку у передбачених законом випадках. Законопроект пропонує встановити додаткові умови для застосування цих повноважень.

Як можуть змінити участь Нацполіції

Одна з пропозицій стосується формулювання щодо участі правоохоронців у оповіщенні. Замість чинного положення про їхню участь автор пропонує закріпити, що поліція "може брати участь" у таких заходах. Це зробило б залучення співробітників поліції необов’язковим у рамках відповідної норми.

У пояснювальній записці депутат звертає увагу на право людини на свободу та особисту недоторканність, гарантоване статтею 29 Конституції України. На думку автора, зміни мають знизити ризик неправомірних дій під час мобілізаційних заходів та зменшити суспільну напруженість. При цьому йдеться про позицію ініціатора законопроекту, а не про встановлений факт порушення закону в кожному випадку доставки громадян до ТЦК.

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Коли нові правила можуть набути чинності

Реєстрація документа у парламенті не змінює чинне законодавство. Законопроект № 16139 має пройти передбачену процедуру розгляду, після чого депутати можуть прийняти його, відхилити або доопрацювати. Якщо документ буде прийнято і закон набере чинності, порядок дій поліції визначатиметься остаточною редакцією закону.

До цього моменту затримання та доставку громадян здійснюють на підставах, передбачених чинними нормами.

Раніше портал Новини.LIVE повідомляв про те, що на Закарпатті одразу сімох співробітників ТЦК та СП судитимуть за фактом розслідування щодо фіктивної мобілізації.

Також Новини.LIVE писали про те, що штраф і розшук у мобільному додатку "Резерв+" можна скасувати навіть у тому випадку, якщо військовозобов’язаний громадянин перебуває за кордоном.