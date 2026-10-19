Перевірка облікових документів на вулиці. Ілюстративне фото

Участь у мобілізаційних заходах не означає, що випадкові перехожі повинні втручатися у ситуації із затриманням інших громадян. Українське законодавство не надає пересічним громадянам повноважень представників правоохоронних органів або співробітників ТЦК лише тому, що їх попросили про допомогу. Порядок проведення таких заходів регулюється, зокрема, постановою Кабінету міністрів № 560.

При цьому адміністративне затримання мають право здійснювати лише уповноважені законом органи та посадові особи, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну України.

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Хто має право затримувати особу

Стаття 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає органи та посадових осіб, яким дозволено здійснювати адміністративне затримання. Випадковий перехожий не отримує таких повноважень на прохання військовослужбовця ТЦК. Закон також не встановлює окремого штрафу виключно за відмову сторонньої особи брати участь у затриманні іншого громадянина. Разом з тим законність конкретних вимог та можливі наслідки їх невиконання необхідно оцінювати з урахуванням обставин ситуації.

Окремі норми стосуються випадків, коли людина опинилася в небезпечному для життя стані. Стаття 136 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за надання допомоги за визначених законом умов. Однак обов’язок допомогти потерпілому не є рівнозначним обов’язку утримувати особу або сприяти її доставці до територіального центру комплектування. Вимоги щодо надання допомоги під час затримання та дії з порятунку людини, яка перебуває в небезпеці, слід розглядати окремо. Законодавство не встановлює загального обов’язку залучати випадкових перехожих до затримання громадян.

При оцінці подібних ситуацій важливо розмежовувати законні повноваження посадових осіб та дії звичайних громадян. Постанова Кабінету міністрів № 560 регулює порядок проведення заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних, однак сама по собі не наділяє випадкових перехожих правом затримувати людей на прохання співробітників ТЦК.

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Якщо виникає спірна ситуація, правомірність вимог слід оцінювати з урахуванням конкретних обставин та чинних норм законодавства. При цьому обов’язок надати допомогу людині, якій загрожує небезпека, не означає необхідності брати участь у її примусовому доставленні.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що необхідно зробити військовозобов’язаному громадянину, якщо його військово-облікові дані не відображаються в додатку "Резерв+".

Також Новини.LIVE писали, чим представники ТЦК можуть допомогти українцям, чиє здоров’я погіршилося вже після проходження військово-лікарської комісії.