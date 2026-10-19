Проверка учетных документов на улице. Фото иллюстративное

Участие в мобилизационных мероприятиях не означает, что случайные прохожие должны вмешиваться в ситуации с задержанием других граждан. Украинское законодательство не предоставляет обычным людям полномочий представителей правоохранительных органов или сотрудников ТЦК только потому, что их попросили помочь. Порядок проведения таких мероприятий регулируется, в частности, постановлением Кабинета министров № 560.

При этом административное задержание вправе проводить только уполномоченные законом органы и должностные лица, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина Украины.

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Кто вправе задерживать человека

Статья 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет органы и должностных лиц, которым разрешено проводить административное задержание. Случайный прохожий не получает таких полномочий по просьбе военнослужащего ТЦК. Закон также не устанавливает отдельного штрафа исключительно за отказ постороннего человека участвовать в задержании другого гражданина. Вместе с тем законность конкретных требований и возможные последствия их невыполнения необходимо оценивать с учетом обстоятельств ситуации.

Отдельные нормы касаются случаев, когда человек оказался в опасном для жизни состоянии. Статья 136 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за оказание помощи при определенных законом условиях. Однако обязанность помочь пострадавшему не равнозначна обязанности удерживать человека или содействовать его доставлению в территориальный центр комплектования. Требования о помощи при задержании и действия по спасению человека в опасности следует рассматривать отдельно. Общей обязанности привлекать случайных прохожих к задержанию граждан законодательство не устанавливает.

При оценке подобных ситуаций важно разграничивать законные полномочия должностных лиц и действия обычных граждан. Постановление Кабинета министров № 560 регулирует порядок проведения мероприятий по оповещению военнообязанных, однако само по себе не наделяет случайных прохожих правом задерживать людей по просьбе сотрудников ТЦК.

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Если возникает спорная ситуация, правомерность требований следует оценивать с учетом конкретных обстоятельств и действующих норм законодательства. При этом обязанность оказать помощь человеку, которому угрожает опасность, не означает необходимости участвовать в его принудительном доставлении.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что необходимо сделать военнообязанному гражданину, если его военно-учетные данные не отображаются в приложении "Резерв+".

Также Новини.LIVE писали, чем представители ТЦК могут помочь украинцам, чье здоровье ухудшилось уже после прохождения военно-врачебной комиссии.