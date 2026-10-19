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Главная ТЦК Штраф от ТЦК может вырасти вдвое: что грозит за просрочку

Штраф от ТЦК может вырасти вдвое: что грозит за просрочку

Ua ru
19 октября 2026 20:17
Штрафы от ТЦК вырастут для военнообязанных граждан с ноября Фото иллюстративное
Повестка от ТЦК в почтовом ящике. Фото иллюстративное

Нарушение правил воинского учета в особый период может обойтись гражданину в сумму от 17 000 до 25 500 гривен. На этом финансовые последствия не всегда заканчиваются: при определенных условиях неоплаченный штраф передают на принудительное исполнение, а сумма взыскания увеличивается. Порядок оплаты зависит от того, по какой процедуре ТЦК вынес постановление.

После открытия исполнительного производства могут применяться предусмотренные законом меры в отношении счетов и имущества должника, поэтому важно проверить срок добровольной оплаты и не откладывать выяснение обстоятельств дела, сообщает портал Новини.LIVE.

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В какие сроки нужно оплатить штраф

По общему правилу статьи 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф уплачивается в течение 15 дней со дня вручения постановления. Если решение обжаловали, срок отсчитывается со дня получения уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения. Статья 308 КУоАП предусматривает взыскание двойного размера штрафа в случае передачи постановления на принудительное исполнение.

Для отдельных постановлений по делам о нарушении правил воинского учета действует специальная процедура: при соблюдении установленных условий можно уплатить 50% суммы в течение 10 календарных дней после вступления постановления в силу.

Что может сделать исполнитель

Если постановление передано в государственную исполнительную службу, открывается исполнительное производство. В его рамках исполнитель вправе применять предусмотренные законом меры, включая арест средств на банковских счетах и имущества должника. При наличии законных оснований имущество могут реализовать для погашения задолженности.

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Арест автомобиля или недвижимости не происходит автоматически в момент просрочки: конкретные действия зависят от обстоятельств и хода исполнительного производства. Дополнительно могут возникнуть расходы, предусмотренные законодательством об исполнительном производстве.

Как действовать при несогласии с постановлением

Если гражданин считает штраф необоснованным, он может обжаловать постановление в установленном порядке. Например, значение могут иметь доказательства своевременного обновления военно-учетных данных или обстоятельства вручения повестки.

Важно проверить дату вынесения решения и срок обжалования, поскольку его пропуск может осложнить защиту своих прав. Если исполнительное производство уже открыто, следует уточнить у государственного исполнителя размер взыскания, основания ареста и порядок дальнейших действий. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, обязаны ли обычные украинцы помогать предствителям ТЦК и СП во время процедуры оповещения граждан на улице. 

Также Новини.LIVE сообщали, что важно сделать в первую очередь, если из приложения "Резерв+" исчезла информация о военно-учетных документах. 

штрафы мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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