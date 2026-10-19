Здание ТЦК и СП в Сумах. Фото иллюстративное

Решение о призыве сотрудника Ровненской областной инфекционной больницы на военную службу признали противоправным из-за действовавшей на тот момент отсрочки. Мужчина обратился в суд после мобилизации, указав, что его бронирование должно было сохраняться до 15 июля 2026 года. Территориальный центр комплектования объяснял призыв тем, что в реестре "Оберіг" появилась информация об аннулировании отсрочки. По версии ТЦК, это было связано с утратой работодателем статуса критически важного предприятия.

Однако суд не получил доказательств, подтверждающих законность аннулирования брони до момента призыва, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Почему суд встал на сторону работника

Военнообязанный мужчина продолжал работать в коммунальной больнице, которую Ровненская областная военная администрация определила как критически важную для обеспечения жизнедеятельности населения. Суд установил, что бронирование сотрудника действовало до 15 июля 2026 года, тогда как приказ о его призыве издали 13 июля.

Согласно статье 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, военнообязанные с действующей бронью не подлежат призыву в период ее действия. Поэтому на дату принятия решения мужчина имел законное основание для отсрочки.

Почему записи в реестре оказалось недостаточно

ТЦК ссылался на сведения системы "Оберіг", где была указана отмена отсрочки. Однако суд обратил внимание, что решение о лишении предприятия статуса критически важного должен принимать орган, который ранее предоставил этот статус. В данном случае таким органом была Ровненская областная военная администрация. Поскольку ответчик не предоставил документов, подтверждающих законное аннулирование бронирования до 13 июля, суд признал приказ о призыве мужчины противоправным.

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Суд также отменил приказ воинской части в части зачисления мужчины в списки личного состава, назначения на должность и постановки на все виды обеспечения. Воинскую часть обязали принять решение о его увольнении со службы и исключении из списков личного состава и всех видов обеспечения. При этом требования об изменении военно-учетных данных суд не удовлетворил, поскольку соответствующий ТЦК, по выводам суда, не имел необходимых полномочий в отношении мужчины после его зачисления в воинскую часть.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что говорит закон по поводу обязанности граждан помогать ТЦК и СП при оповещении военнообязанных мужчин.

Также Новини.LIVE писали о том, почему у некоторых пользователей может не отображается военно-учетный документ в приложении "Резерв+".