Подготовка украинских военных на полигоне. Фото: УНИАН

Вопрос о сроках возвращения мобилизованных к гражданской жизни зависит от решений государства и действующих норм законодательства. Во время военного положения продолжительность службы не означает, что военнослужащего автоматически уволят после определенного периода. Вместе с тем закон предусматривает обстоятельства, при которых можно прекратить военную службу до объявления общей демобилизации.

Такие основания связаны, в частности, со здоровьем, возрастом и семейной ситуацией, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Факты".

Реклама

От чего зависят сроки демобилизации

Единого срока, после которого все мобилизованные должны вернуться домой, действующие правила не устанавливают. Общая демобилизация предполагает отдельное официальное решение, тогда как увольнение конкретного военнослужащего регулируется статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В числе оснований: достижение предельного возраста, признание непригодным к службе по заключению ВВК, вступление в силу обвинительного приговора суда и определенные семейные обстоятельства. Сам по себе длительный срок службы не является автоматическим основанием для увольнения.

В каких случаях можно уволиться по семейным обстоятельствам

Закон предусматривает несколько ситуаций, при которых военнослужащий может претендовать на увольнение во время военного положения. К ним относятся:

Читайте также:

содержание трех и более детей в возрасте до 18 лет;

самостоятельное воспитание ребенка при наличии предусмотренных законом условий;

воспитание ребенка с инвалидностью или определенными тяжелыми заболеваниями;

необходимость постоянного ухода за супругом или близким родственником в установленных законом случаях;

опека над человеком, признанным недееспособным;

отдельные обстоятельства, связанные с гибелью или пропажей без вести близких родственников во время войны.

Отдельные основания предусмотрены для беременных военнослужащих-женщин, женщин с детьми до трех лет, а также для супругов, которые оба проходят военную службу и воспитывают несовершеннолетних детей. При этом для применения конкретной нормы необходимо подтвердить обстоятельства документами и соблюсти установленную процедуру.

Что важно знать перед подачей документов

Наличие семейных обстоятельств само по себе не означает, что увольнение произойдет автоматически: значение имеют предусмотренные законом условия и подтверждающие документы. Для военнослужащих-иностранцев и лиц без гражданства действуют отдельные правила прекращения контракта по собственному желанию — как правило, не ранее чем после шести месяцев непрерывной службы.

Точные сроки общей демобилизации нельзя определить только по продолжительности службы: они зависят от официального решения, а индивидуальное увольнение от наличия законных оснований.

Напомним, также Новини.LIVE сообщали, что гражданские лица согласно закону могут ответить представителям ТЦК и СП на приказ помочь в действии оповещения военнообязанных мужчин.

Ранее Новини.LIVE писали, чем чреваты сбои в приложении "Резерв+", где большинство украинцев сохранило свои военно-учетные документы.