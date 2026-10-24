Военнослужащие из ТЦК. Фото: АрміяInform

Вручение повестки в темное время суток не считается нарушением только из-за того, что происходит ночью. Украинское законодательство допускает круглосуточное оповещение военнообязанных и резервистов. При этом полномочия представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки не предусматривают безусловного права входить в чужое жилье. Для проникновения в квартиру или частный дом необходимы предусмотренные законом основания.

На это обратил внимание военный юрист компании "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко в комментарии изданию "Телеграф", сообщают Новини.LIVE.

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В какое время могут вручить повестку

Пункт 35 порядка, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года, предусматривает возможность вручения повесток в любое время суток. Оповещение может проводиться по месту жительства, работы или учебы, в общественных местах, зданиях, на блокпостах и пунктах пропуска. Поэтому сам факт вручения повестки после 22:00 не свидетельствует о нарушении закона.

Что говорит закон о неприкосновенности жилья

Вместе с тем круглосуточное оповещение не отменяет гарантий, закрепленных статьей 30 Конституции Украины. Она защищает неприкосновенность жилища и устанавливает общие правила доступа в него. По общему правилу, проникновение в дом или квартиру допускается на основании мотивированного решения суда, кроме предусмотренных законом исключений.

Статья 38 Закона Украины "О Национальной полиции" определяет ситуации, в которых полицейские могут войти в жилье без решения суда. Речь идет о необходимости спасти жизнь людей или ценное имущество во время чрезвычайных ситуаций, непосредственном преследовании подозреваемого в уголовном правонарушении, а также прекращении правонарушения, угрожающего жизни людей, находящихся внутри помещения.

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Когда ночной визит может нарушать закон

Наличие повестки, действие военного положения или участие полицейского в группе оповещения сами по себе не дают права взламывать двери и входить в жилье. Законность таких действий определяется конкретными обстоятельствами и наличием предусмотренных законодательством оснований. Возможность вручать повестки круглосуточно не означает отмены права на неприкосновенность жилища.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что пересмотр квот на бронирование может лишить отсрочки от мобилизации более 200 000 мужчин в Украине.

Также Новини.LIVE писали о том, кто из военнослужащих может рассчитывать на демобилизацию и вернется домой уже в 2027 году.