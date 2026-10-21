Демобилизация военнослужащих. Фото: УНИАН

В Украине продолжают разрабатывать механизм постепенного увольнения военнослужащих, которые длительное время находятся в армии. К этой работе привлечены Министерство обороны и парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Народный депутат Федор Вениславский заявил, что решение могут подготовить в краткосрочной перспективе, однако точную дату пока назвать нельзя.

При определении очередности необходимо учитывать не только продолжительность службы, но и обстоятельства, в которых военные выполняли задачи, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Radio NV.

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Кого могут уволить из армии в первую очередь

Предлагается учитывать заслуги и состояние здоровья военнослужащих. Обсуждаемый механизм должен предусматривать постепенное увольнение тех, кто в армии с 2014 года, а также военнослужащих, которые присоединились к армии в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

При этом длительность службы не рассматривается как единственный критерий. В качестве примера депутат привел военного, получившего два тяжелых ранения и продолжающего службу: по его мнению, такой человек может иметь больше оснований для первоочередного увольнения, чем военнослужащий с аналогичным стажем, который не участвовал в боевых действиях.

Когда объявят сроки демобилизации

Представители Минобороны и профильного парламентского комитета обсуждают подход, который должен учитывать разные обстоятельства службы и обеспечить более справедливую очередность увольнения. Окончательные критерии, список категорий и конкретные даты пока не опубликованы. Парламентарий выразил уверенность, что вопрос решат в ближайшей перспективе, но не уточнил, займет ли подготовка месяц или два.

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До официального утверждения порядка действующие правила прохождения военной службы остаются в силе. Само обсуждение механизма не означает, что военнослужащие с определенным стажем уже получили право на увольнение. Для определения реальных сроков необходимо дождаться официального решения и разъяснения условий его применения.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что украинские депутаты также предложили пересмотреть принцип военного учета для украинских женщин.

Также Новини.LIVE писали об атаке представителей одного из региональных ТЦК и СП на ветерана, у которого есть группа инвалидности.