Отсрочка от мобилизации через ЦНАП: какие документы надо предоставить
Некоторые работники Национального агентства по обеспечению качества высшего образования получили возможность оформить отсрочку от мобилизации. Речь идет о членах агентства и сотрудниках его секретариата, которые имеют научную степень и работают там по основному месту работы на условиях полной занятости. Для этой категории предусмотрена отдельная процедура подачи документов.
Оформить отсрочку непосредственно через приложение "Резерв+" нельзя, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины.
Какие документы понадобятся
Заявление необходимо подать лично в центре предоставления административных услуг. Для его рассмотрения необходимо подготовить два подтверждающих документа:
- справку Национального агентства по обеспечению качества высшего образования о занимаемой должности и работе по основному месту на условиях полной занятости;
- диплом о присуждении научной степени.
- Документы подаются лично через ЦНАП. Требование о наличии научной степени и полной занятости является обязательным для оформления отсрочки по этому основанию.
Кто принимает решение и где проверить результат
После приема заявления центр предоставления административных услуг передает документы в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Решение о предоставлении отсрочки принимает уполномоченная комиссия при ТЦК и СП. Посещать центр комплектования лично для подачи заявления не требуется.
О результате рассмотрения сообщает ЦНАП, а в случае одобрения сведения об отсрочке отображаются в электронном военно-учетном документе в приложении "Резерв+".
Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в одном из областных ТЦК против ветерана войны применили слезоточивый газ.
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