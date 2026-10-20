Процедура оформления отсрочки от мобилизации. Фото иллюстративное

Некоторые работники Национального агентства по обеспечению качества высшего образования получили возможность оформить отсрочку от мобилизации. Речь идет о членах агентства и сотрудниках его секретариата, которые имеют научную степень и работают там по основному месту работы на условиях полной занятости. Для этой категории предусмотрена отдельная процедура подачи документов.

Оформить отсрочку непосредственно через приложение "Резерв+" нельзя, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины.

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Какие документы понадобятся

Заявление необходимо подать лично в центре предоставления административных услуг. Для его рассмотрения необходимо подготовить два подтверждающих документа:

справку Национального агентства по обеспечению качества высшего образования о занимаемой должности и работе по основному месту на условиях полной занятости;

диплом о присуждении научной степени.

Документы подаются лично через ЦНАП. Требование о наличии научной степени и полной занятости является обязательным для оформления отсрочки по этому основанию.

Кто принимает решение и где проверить результат

После приема заявления центр предоставления административных услуг передает документы в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Решение о предоставлении отсрочки принимает уполномоченная комиссия при ТЦК и СП. Посещать центр комплектования лично для подачи заявления не требуется.

О результате рассмотрения сообщает ЦНАП, а в случае одобрения сведения об отсрочке отображаются в электронном военно-учетном документе в приложении "Резерв+".

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