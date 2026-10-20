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Главная ТЦК Мобилизация женщин и отмена брони медикам: что предлогают в Верховной Раде

Мобилизация женщин и отмена брони медикам: что предлогают в Верховной Раде

Ua ru
20 октября 2026 08:33
В Верховной Раде предложили новые правила мобилизации и бронирования Фото иллюстративное
Женщина в ВСУ. Фото иллюстративное

Изменить подход к мобилизации и бронированию военнообязанных предложила народный депутат Марьяна Безуглая. Она выступила за постановку женщин на воинский учет через приложение "Резерв+" и их привлечение к службе как минимум на тыловых должностях. Одновременно парламентарий считает необходимым пересмотреть условия бронирования мужчин-медиков и ученых.

По ее мнению, право на бронь следует сохранить для отдельных предприятий и представителей государственного аппарата, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Марьяну Безуглую

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Кому предлагают оставить бронирование

В своей публикации Марьяна Безуглая обозначила несколько категорий, для которых, по ее мнению, бронирование должно сохраниться. В их числе:

  • предприятия оборонно-промышленного комплекса после проведения аудита;
  • большинство объектов критической инфраструктуры;
  • ограниченное число высокопоставленных чиновников, включая министров, их заместителей и региональных руководителей;
  • народные депутаты.

При этом в публикации не представлен подробный механизм пересмотра бронирования или критерии, по которым предлагается проводить аудит предприятий оборонной отрасли.

Станут ли женщин мобилизовать по новым правилам

Предложение о привлечении украинок к службе не означает, что порядок мобилизации уже изменился. Действующие нормы предусматривают обязательный воинский учет для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием при соблюдении установленных требований. Для женщин с другими специальностями постановка на учет в предусмотренных законом случаях остается добровольной, а прохождение военной службы добровольным.

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Инициативы Безуглой предполагают пересмотр действующего подхода к воинскому учету и бронированию. Для их реализации потребуются соответствующие решения и, если они затрагивают законодательные нормы, изменения в законодательстве. До их принятия действуют нынешние правила мобилизации и предоставления бронирования. 

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о том, как могут измениться штрафы от ТЦК и СП за нарушение военного учета в ноябре 2026 года. 

Также Новини.LIVE писали, что сразу 11 чиновников ТЦК и СП из Закарпатской области будут судить за участие в фиктивной мобилизации

Марьяна Безуглая мобилизация бронирование ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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