Женщина в ВСУ. Фото иллюстративное

Изменить подход к мобилизации и бронированию военнообязанных предложила народный депутат Марьяна Безуглая. Она выступила за постановку женщин на воинский учет через приложение "Резерв+" и их привлечение к службе как минимум на тыловых должностях. Одновременно парламентарий считает необходимым пересмотреть условия бронирования мужчин-медиков и ученых.

По ее мнению, право на бронь следует сохранить для отдельных предприятий и представителей государственного аппарата, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Марьяну Безуглую.

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Кому предлагают оставить бронирование

В своей публикации Марьяна Безуглая обозначила несколько категорий, для которых, по ее мнению, бронирование должно сохраниться. В их числе:

предприятия оборонно-промышленного комплекса после проведения аудита;

большинство объектов критической инфраструктуры;

ограниченное число высокопоставленных чиновников, включая министров, их заместителей и региональных руководителей;

народные депутаты.

При этом в публикации не представлен подробный механизм пересмотра бронирования или критерии, по которым предлагается проводить аудит предприятий оборонной отрасли.

Станут ли женщин мобилизовать по новым правилам

Предложение о привлечении украинок к службе не означает, что порядок мобилизации уже изменился. Действующие нормы предусматривают обязательный воинский учет для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием при соблюдении установленных требований. Для женщин с другими специальностями постановка на учет в предусмотренных законом случаях остается добровольной, а прохождение военной службы добровольным.

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Инициативы Безуглой предполагают пересмотр действующего подхода к воинскому учету и бронированию. Для их реализации потребуются соответствующие решения и, если они затрагивают законодательные нормы, изменения в законодательстве. До их принятия действуют нынешние правила мобилизации и предоставления бронирования.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о том, как могут измениться штрафы от ТЦК и СП за нарушение военного учета в ноябре 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, что сразу 11 чиновников ТЦК и СП из Закарпатской области будут судить за участие в фиктивной мобилизации.