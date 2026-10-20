Жінка у ЗСУ. Ілюстративне фото

Змінити підхід до мобілізації та бронювання військовозобов’язаних запропонувала народна депутатка Мар’яна Безугла. Вона виступила за постановку жінок на військовий облік через додаток "Резерв+" та їх залучення до служби щонайменше на тилових посадах. Водночас парламентарій вважає за необхідне переглянути умови бронювання чоловіків-медиків та вчених.

На її думку, право на бронювання слід зберегти для окремих підприємств та представників державного апарату, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Мар’яну Безуглу.

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Кому пропонують залишити бронювання

У своїй публікації Мар’яна Безугла визначила кілька категорій, для яких, на її думку, бронювання має зберегтися. Серед них:

підприємства оборонно-промислового комплексу після проведення аудиту;

більшість об’єктів критичної інфраструктури;

обмежена кількість високопоставлених чиновників, включаючи міністрів, їхніх заступників та регіональних керівників;

народні депутати.

При цьому в публікації не наведено детального механізму перегляду бронювання або критеріїв, за якими пропонується проводити аудит підприємств оборонної галузі.

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Чи будуть жінок мобілізувати за новими правилами

Пропозиція щодо залучення українок до служби не означає, що порядок мобілізації вже змінився. Чинні норми передбачають обов’язковий військовий облік для жінок із медичною та фармацевтичною освітою за умови дотримання встановлених вимог. Для жінок з іншими спеціальностями постановка на облік у передбачених законом випадках залишається добровільною, а проходження військової служби добровільним.

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Ініціативи Безуглої передбачають перегляд чинного підходу до військового обліку та бронювання. Для їх реалізації будуть потрібні відповідні рішення та, якщо вони стосуються законодавчих норм, зміни в законодавстві. До їх ухвалення діють нинішні правила мобілізації та надання бронювання.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про те, як можуть змінитися штрафи від ТЦК та СП за порушення військового обліку в листопаді 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що одразу 11 чиновників ТЦК та СП із Закарпатської області судитимуть за участь у фіктивній мобілізації.