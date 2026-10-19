Реєстрація в "Резерв+". Фото: УНІАН

Повідомлення про розшук у додатку "Резерв+" може свідчити про те, що територіальний центр комплектування звернувся до Національної поліції щодо доставки громадянина. Така інформація пов’язана з можливим порушенням правил військового обліку та відображається на підставі відомостей із реєстру "Оберіг". При цьому сама позначка не підтверджує, що особу вже притягнуто до адміністративної відповідальності або призначено їй штраф. Щоб розібратися в ситуації, необхідно перевірити дані та з’ясувати підставу звернення ТЦК.

Якщо відомості вказані помилково, громадянин має право домагатися їх перевірки та виправлення, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Де перевірити причину позначки

Для початку потрібно увійти в додаток "Резерв+" та оновити електронний військово-реєстраційний документ. Потім слід відкрити меню зі знаком "+" поруч з ім’ям та прізвищем і вибрати перегляд документа з розширеними відомостями. У ньому може відображатися інформація про порушення, яке стало підставою для звернення ТЦК до поліції.

Це може бути, наприклад, передбачувана неявка за повісткою або інше порушення правил військового обліку. Однак зазначені в реєстрі відомості можна перевірити, якщо громадянин не згоден із вказаною причиною.

Як діяти у разі помилкових даних

Якщо особа вважає позначку необґрунтованою, їй слід звернутися до ТЦК та СП, де вона перебуває на військовому обліку, та запросити інформацію про причини та правові підстави звернення до поліції. У разі виявлення неточностей можна подати заяву про виправлення відомостей. У додатку також передбачена функція "Виправити дані онлайн", але її використання саме по собі не гарантує зняття позначки про розшук.

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"Резерв+" відображає інформацію з реєстру, а не приймає рішення про розшук. Якщо уповноважений орган не виправляє недостовірні відомості або не надає належної відповіді, його дії чи бездіяльність можна оскаржити в установленому законом порядку.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про те, чому представники ТЦК та СП не можуть зобов’язати громадян допомагати в оповіщенні військовозобов’язаних українців.

Також Новини.LIVE повідомляв, до чого призводить збій у системі "Оберіг" для українців, які носять із собою електронний військово-обліковий документ.