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Главная ТЦК В Резерв+ появился розыск ТЦК: как выяснить причину и исправить данные

В Резерв+ появился розыск ТЦК: как выяснить причину и исправить данные

Ua ru
19 октября 2026 22:23
Розыск в Резерв+: как узнать причину и исправить ошибку УНИАН
Регистрация в Резерв+. Фото: УНИАН

Уведомление о розыске в приложении "Резерв+" может указывать на то, что территориальный центр комплектования обратился в Национальную полицию по поводу доставки гражданина. Такая информация связана с возможным нарушением правил воинского учета и отображается на основании сведений из реестра "Оберіг". При этом сама отметка не подтверждает, что человека уже привлекли к административной ответственности или назначили ему штраф. Чтобы разобраться в ситуации, необходимо проверить данные и выяснить основание обращения ТЦК.

Если сведения указаны ошибочно, гражданин вправе добиваться их проверки и исправления, сообщает портал Новини.LIVE.

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Где проверить причину отметки

Для начала нужно войти в приложение "Резерв+" и обновить электронный военно-учетный документ. Затем следует открыть меню со знаком "+" рядом с именем и фамилией и выбрать просмотр документа с расширенными сведениями. В нем может отображаться информация о нарушении, которое стало основанием для обращения ТЦК в полицию.

Это может быть, например, предполагаемая неявка по повестке или другое нарушение правил воинского учета. Однако указанные в реестре сведения можно проверить, если гражданин не согласен с обозначенной причиной.

Как действовать при ошибочных данных

Если человек считает отметку необоснованной, ему следует обратиться в ТЦК и СП, где он состоит на воинском учете, и запросить информацию о причинах и правовых основаниях обращения в полицию. При обнаружении неточностей можно подать заявление об исправлении сведений. В приложении также предусмотрена функция "Исправить данные онлайн", но ее использование само по себе не гарантирует снятия отметки о розыске.

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"Резерв+" отображает информацию из реестра, а не принимает решение о розыске. Если уполномоченный орган не исправляет недостоверные сведения или не дает надлежащего ответа, его действия либо бездействие можно обжаловать в установленном законом порядке. 

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писали о том, почему представители ТЦК и СП не могут обязать граждан помогать в оповещении военнообязанных украинцев. 

Также Новини.LIVE сообщал, к чему приводит сбой в системе "Оберіг" для украинцев, которые носят с собой электронный военно-учетный документ. 

мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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